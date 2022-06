Las tecnológicas cordobesas 'Incrono' y 'Artisting' pasan a la última fase del Programa Minerva

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Vodafone han presentado en el foro ‘Minerva Day’ a las doce startups que han superado la primera fase del proceso de aceleración de la edición 2022 del Programa Minerva. Entre ellas están las cordobesas Artisting, una solución de facturación para profesionales que no son autónomos, e Incrono, una solución de gestión para centros deportivos y usuarios que pueden reservar una pista para jugar a su deporte favorito desde el móvil.

Con más de 200 asistentes, ‘Minerva Day’ se ha consolidado como una cita imprescindible en el ecosistema emprendedor andaluz entre emprendedores, empresarios, entidades y diferentes agentes del mundo startup en el sur de España.

La séptima edición de este evento ha contado con la participación de la directora general de Economía Digital e Innovación de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y con el director de Administraciones Públicas para Andalucía y Extremadura y Vodafone, Ramón Montoro.

Rocío Díaz ha destacado el importante papel que juegan las empresas tecnológicas del Programa Minerva “para poner Andalucía en el mapa del emprendimiento tecnológico con su talento y su esfuerzo”. Por su parte, el responsable de Vodafone ha puesto de manifiesto que la colaboración público-privada funciona y “es necesaria para impulsar la innovación en una región como Andalucía, en particular en aquellos sectores menos digitalizados”.

Durante este ‘demo day’ han presentado sus soluciones 12 iniciativas innovadoras que han superado con éxito la primera fase del Programa Minerva y representan a cuatro provincias diferentes: Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

En el campo de la biotecnología destaca la startup Duponte, que ha creado una herramienta predictiva que analiza los ADN de pacientes para determinar cuál será su respuesta a un tratamiento farmacológico concreto. Al ámbito turístico pertenecen las propuestas de Swap Your Travel, un marketplace de compraventa de billetes para aprovechar los viajes que no pueden realizarse, y las de Turbosuite, un SaaS para la industria turística que ayuda a mejorar el rendimiento de una habitación de hotel hasta un 37%. Por su parte, Vive Flamenco tiene como objetivo potenciar el arte flamenco alrededor del mundo y para ello busca ayudar a la digitalización de profesionales de este sector. Artisting también es una solución de facturación para profesionales que no son autónomos.

Magistri propone disfrutar de un contenido formativo de alta calidad con ponentes de prestigio de la cultura hispana en formato de cine; y Roning lanzará una plataforma que aúna a todos los perfiles de video-jugadores, como los gamers, los streamers y los casters, en un único lugar. Para fomentar el comercio de proximidad nace Alimenttos, plataforma de digitalización de comercios de alimentación; y para digitalizar el mundo del deporte llega Incrono, una solución de gestión para centros deportivos y usuarios que pueden reservar una pista para jugar a su deporte favorito desde el móvil. Además, Dataloc es una herramienta SaaS de tecnología predictiva que recopila datos de flotas de reparto para ayudar a optimizar recursos.

Del ámbito industrial es la propuesta de Blowind, un regenerador de energía para vehículos eléctricos en movimiento basado en superconductores que permitirá mayor autonomía. De corte medioambiental es la propuesta de Waisense, una solución tecnológica para hogares y establecimientos que ayuda a reducir el desperdicio de agua fría cuando abrimos el grifo.

En la edición 2022 de Minerva Day también han participado tres startups de éxito andaluzas apoyadas por Minerva en ediciones anteriores. Compartirán sus experiencias y consejos para atraer inversión tras haber conseguido recursos en los últimos meses. Esas empresas son G2G Algae, que aplica tecnología al cultivo de microalgas; Liceo de Farmacia, formación permanente online para el sector farmacéutico; y Wuolah, la plataforma líder entre los estudiantes universitarios para el intercambio de apuntes. Estas firmas han cerrado inversión en este 2022 que va desde los 200.000 euros hasta los cinco millones.

Además, el evento ha cerrado con una ponencia de interés sobre el metaverso a cargo de la directora de innovación de Vodafone Business, Esther Sánchez, que ha explicado su aplicación en diferentes sectores en los que tendrá importancia en los próximos años.

Sobre Minerva

El Programa Minerva, que cumple diez años este 2022, ha lanzado ya nueve ediciones, con las que ha contribuido a la consolidación de empresas tecnológicas andaluzas detectando su potencial de negocio. Es uno de los programas más solicitados por los emprendedores andaluces con 1.550 solicitudes recibidas, de las que se han seleccionado más 200 iniciativas empresariales impulsadas por 650 emprendedores. El 80,2% de las startups aceleradas con el sello Minerva logra vender los productos o servicios que desarrollan o impulsan durante su paso por el programa.