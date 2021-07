Podemos tacha de "voracidad por acaparar bienes" las palabras del obispo sobre la Ley de Patrimonio

El Grupo Municipal de Podemos Córdoba ha respondido a las declaraciones del obispo, Demetrio Fernández, en relación a la futura Ley de Patrimonio, de la que el prelado ha calificado de "invasiva", propia de un "país dictatorial" y "expropiadora", entre otros calificativos.

Así, por ejemplo, "Demetrio ha considerado que esta normativa despluma a la Iglesia del arte y de todo, cuando es el Obispado quien, con un apetito voraz, se ha apropiado de todo lo que ha podido con la legislación permisiva de la derecha de este país, dándole carta blanca para que lo que es Patrimonio de la Humanidad quedara en manos de unos pocos y les rente únicamente a ellos, sin transparencia en la gestión y sin rendir en absoluto cuentas al Estado".

Podemos Córdoba, en este sentido, sigue posicionándose a favor de que revierta en el Estado los bienes inmatriculados “a lo loco” por la Iglesia, hasta el punto "de apropiarse de templos que han tenido que ser restituidso a sus anteriores propietarios por los tribunales, como ocurrió con el templo de San Pablo, puerta con puerta con el Ayuntamiento de Córdoba, que fue devuelta por la Diócesis a la Orden de los Claretianos tras tratar de forma infructuosa de llegar a un acuerdo". Un ejemplo que señala "a las claras el carácter predador de una organización que le quita lo suyo incluso a otros miembros de su propia Iglesia".

La formación morada en Córdoba ha pedido que, por ley, el Obispado tenga que restituir los bienes inmatriculados que pertenecían al Estado, "lo que equivale decir a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y no sólo a los que se consideran seguidores de una determinada fe". "La Iglesia Católica no representa a la totalidad de sociedad española, aunque la derecha gobierne como si lo fuera. No tiene derecho alguno a sacarle el jugo económico para sus propios intereses, una gestión cultural y patrimonial privada y opaca a las señas de identidad de un pueblo, como puede ser la Mezquita-Catedral en Córdoba o la Giralda en Sevilla, de las que nadie, salvo la Iglesia Católica, evidentemente, sabe en realidad el dinero que llega a ingresar sin rendir cuentas al Estado y a Hacienda. Por eso es cada vez más necesario que esos bienes inmatriculados vuelvan a ser de titularidad pública".