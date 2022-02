Sonia Bachiller Argüelles, nueva portavoz de Podemos en Córdoba capital

La militancia de los cinco círculos activos de Podemos en Córdoba capital ha elegido este jueves, 17 de febrero, como portavoz local a Sonia Bachiller Argüelles con un 53,85% de los votos (resultados provisionales), según ha informado la formación morada a través de una nota de prensa. Sonia Bachiller tiene 62 años y procede del Círculo Este. La nueva portavoz local lleva participando en diferentes colectivos y movimientos sociales desde la juventud, según Podemos.

Para Sonia Bachiller, “es el momento de fortalecer y ampliar la organización y trabajar incansablemente por un frente amplio de organizaciones políticas y sociedad civil para frenar a las derechas y a la ultraderecha”. Además, ha afirmado que “a partir de mañana llamará a toda la militancia para construir una organización fuerte que gane y convierta las reivindicaciones de los diferentes de colectivos movimientos sociales en derechos”.

Por último, la nueva portavoz local ha incidido que esta nueva portavocía “será plural con el objetivo de recoger toda la riqueza de nuestra militancia”.

