Así será el nuevo hotel junto a la Mezquita de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha sacado a exposición pública la aprobación inicial de la innovación y modificación del PGOU para proteger el edificio de la Real Aduana, ubicado en la plaza Canónigo Torres Molina, y que se conoce popularmente como el Hostal El Triunfo.

Un edificio que data del siglo XV, en la época de las construcciones aduaneras junto a los puentes de entrada a la ciudad, y cuya importancia se conoció en 2019 con las catas arqueológicas que se llevaron a cabo en su interior para autorizar su conversión en hotel. Concretamente, la antigua aduana se convertirá en un hotel de 70 habitaciones, impulsado por SmartRental Group, aunque la propietaria del terreno es Inversiones y proyectos Platinum.

Antes de que el hotel se construya, Urbanismo se asegurará de que aumentar los niveles de protección del edificio, al igual que ha pedido informes a la Junta de Andalucía. El texto de la Gerencia especifica que, a pesar de su valor, el edificio “no se encuentra dentro del Conjunto Catalogado”. “No se debe permitir que un inmueble con elementos históricos y patrimoniales se pueda perder, por lo que debemos materializar el aprovechamiento urbanístico que le corresponde”.

Además, eso también afecta a un parcela que conecta la Ribera con la calle Corregidor Luis de la Cerda junto al Centro de Recepción de Visitantes (CRV) y que se ha adquirido del Obispado.

Todo por el valor patrimonial del edificio. Un valor que se descubrió en el año 2018, tras una denuncia de la Policía Local en el Hostal El Triunfo y donde, según la información aportada por Urbanismo, se habían estado llevando a cabo actuaciones sin licencia de obras. Así, en una inspección, los funcionarios municipales descubrieron y documentaron el intererés patrimonial de la crujía meridional del inmueble, cuya planta baja presentaba una estructura en dos naves con una cubierta abovedada y, presumiblemente, pintada.

Los trabajos arqueológicos se iniciaron en 2019, cuando se realizaó el muestreo en los paramentos de las naves abovedadas y se certificó como posible pósito de la antigua aduana de Córdoba. Pero es que, con posterioridad, en 2020, y dieron con otro descubrimiento: una pintura mural de una escena religiosa de San Antón, realizada al seco con la técnica del Temple graso (pigmentos más un aglutinante oleoso) y que presentaba restos de pan de oro.

El proyecto hotelero tendrá accesos tanto por la Ribera como por la plaza Canónigo Torres. El edificio contará en su planta baja con dos patios, uno de 65 metros cuadrados y otro de 52 metros cuadrados. Además, tendrá una cafetería en la parte que da a la Ribera, sobre el que se ubicará un restaurante en la primera planta.

En cuanto a las habitaciones, se repartirán entre las tres plantas que tendrá el hotel, cuyos impulsores esperan tenerlo abierto el año que viene.

