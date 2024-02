El secretario general de la Junta en Córdoba será el gerente de Sadeco

El actual secretario general de la Delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Manuel Osuna Soto, será nombrado en abril nuevo gerente de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba a través de una nota de prensa.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Manuel Osuna es máster de postgrado de especialista en Desarrollo Rural Comunitario, Executive MBA por la Escuela de Negocio y doctor en ciencias jurídicas y empresariales por la Universidad de Córdoba. Inició su trayectoria laboral en banca en el año 1998, donde estuvo tres años, finalizando esta etapa como jefe de gestión. Con posterioridad, en el año 2001 fue administrador y gerente del grupo de empresas Almuzara, con intereses en el ámbito de edición e impresión de libros, hostelería y restauración, así como sector primario con producción agroganadera.

En el ámbito público, inició su trayectoria como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Sevilla con la categoría de TAG en 2011. Entre otras responsabilidades, ha asumido la Jefatura de Servicio de Planificación y Coordinación de Programas, servicio que coordinaba las inversiones municipales del Ayuntamiento de Sevilla con fondos Feder (Edusi). Ha ejercido como funcionario al servicio del Ayuntamiento de Córdoba entre los años 2017 a 2019 con Interventor Delegado del Instituto municipal del deportes (Imdeco), técnico del Departamento de Gestión y Jefe de Departamento de Gestión.

Desde abril de 2019 hasta la actualidad ejerce las funciones de secretario general de la Delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba, ostentando la presidencia de las mesas de contratación, presidencia del comité de seguridad y salud, secretaria de la mesa de coordinación de delegados provinciales.

