Sadeco limpia cerca de 200 solares de la capital con dos millones de metros cuadrados

La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, desarrolla actualmente las labores de desbroce y limpieza de casi 200 solares de la capital que suman un total de 2 millones de metros cuadrados de terreno. Esta labor se lleva a cabo una vez al año, en función de la climatología y la época de lluvias, y este año se ha iniciado en el mes de febrero y se espera que concluya en junio.

Sadeco acomete esta tarea en los solares que maneja la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que le encomienda esta labor, por lo que el desbroce de vegetación y la limpieza del terreno se desarrolla tanto en grandes solares en zonas de desarrollo urbanístico que van desde los 10.000 a los 90.000 metros cuadrados, como en pequeños solares dentro de los barrios consolidados de la ciudad, según explica a Cordópolis el responsable de este operativo, Antonio Castilla.

Las labores que se llevan a cabo en estos solares pasan, primero, por trabajar en el terreno con un tractor que cuenta con una desbrozadora de dos metros de ancho, que permite acelerar esta tarea en los grandes espacios. Luego, es el turno del "trabajo refinado", que elimina la vegetación de los laterales del solar, para pasar por último, a la retirada de los residuos que puedan hallarse en el terreno.

"Nos encontramos de todo, desde escombros a plásticos, restos de muebles y enseres...", explica Castilla. La retirada de toda esa basura es el broche de la labor que realizan en estos meses los operarios de Sadeco encargados del desbroce y limpieza de los solares: una persona al mando del tractor y otras dos personas en el resto de labores.

Tras su paso por los solares, estos quedan con la vegetación triturada que ha sido cortada, formando "una capa que retarda el crecimiento de la hierba", hasta la llegada del calor y las temperaturas que las mantienen a raya. "Eso hace que, hasta que llegan las primeras lluvias en otoño, la hierba se mantenga con una altura prudencial" en estos espacios.

El trabajo es "más lento y laborioso en los solares pequeños", espacios de terreno que se encuentran insertados en el casco urbano, la mayoría en el casco histórico y en barrios como Fidiana, Fátima o Santuario, explica el responsable de Sadeco.

Y en cualquier caso, desde la empresa municipal hacen un llamamiento al civismo de la ciudadanía, para no arrojar ningún tipo de residuo en estos espacios de la ciudad y solicitan la colaboración de los cordobeses para el mantenimiento de los solares.

