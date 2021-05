Policías locales no harán horas extras en eventos como el parque de atracciones del Arenal hasta que no cobren los atrasos

Agentes de la Policía Local de Córdoba se niegan a hacer horas extras en eventos organizados en la capital tras el fin del estado de alarma -como el parque de atracciones Vive Park que se inaugura este viernes en El Arenal y estará abierto al público hasta final de mayo-, si no reciben el pago de atrasos por servicios ya realizados.

El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía SIP-AN y el Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos de Córdoba (SIPLB) han convocado a los agentes a la concentración que tendrá lugar este jueves por la mañana ante el Ayuntamiento, durante la celebración del Pleno municipal, para exigir el pago de los conceptos adeudados en base al acuerdo suscrito con el Consistorio para el incremento del 0,3% y que no han cobrado desde mediados de 2020.

El sindicato SIP-AN ha explicado que se concentrará ante el Ayuntamiento "para reivindicar el pago de todos los conceptos adeudados". "Este sindicato solicitará a sus afiliados que no soliciten echar horas extras hasta que el Ayuntamiento abone a sus policías todo lo adeudado", advierten.

Recuerdan que, después del final del estado de alarma, los eventos vuelven a la calle y con ello las aglomeraciones "y de nuevo se nos exige un esfuerzo, otro más. Pues bien, desde SIP-AN también exigimos al Ayuntamientque que pague a sus policías". Por ello, se concentrarán "para seguir reivindicando el abono de los atrasos de la aplicación del acuerdo del 0,3 %".

Por su parte, desde el SIPLB, señalan que los agentes de la Policía Local llevan "muchos meses protestando por el incumplimiento del acuerdo" del 0,3% de subida. "Ahora decae el estado de alarma y empieza a moverse todo el mundo. Para todo. Y empezarán a ofertar productividades -horas extras- para cubrir los diferentes eventos, actos o circunstancias relacionadas con la falta del toque de queda".

Recuerdan que no han recibido "el cobro por los eventos de Semana Santa y ya piden que les saquemos las castañas del fuego para la Feria no Feria que han montado en el Arenal". Contra ello, apuestan por "mantener la medida de no hacer productividades hasta tanto en cuanto no veamos nuestros atrasos reflejados en las nóminas. Ese fue el compromiso y así lo mantendremos", concluyen.