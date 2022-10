La Policía Local cuadruplica en un año el número de mujeres protegidas por violencia de género

La Policía Local de Córdoba ha cuadruplicado ampliamente en un año el número de mujeres al que presta servicios de protección por violencia de género, pasando de 80 en octubre del año pasado a 385 actualmente. Sobre ellas, los agentes han realizado entre acompañamientos y vigilancias más de 3.500 servicios.

Las diligencias por violencia de género han sido 165, un 4% más, mientras que las detenciones en este ámbito fueron 52, bajando levemente con respecto al año anterior. Estos datos forman parte de la estadística facilitada por el Ayuntamiento y hecha pública este martes en el acto celebrado con motivo de la festividad de San Rafael Arcángel, patrón de la Policía Local de Córdoba, que ha tenido lugar en el Teatro Góngora.

Junto a ello, en este último año, la Policía Local ha gestionado en el Centro de Mando y Control, un total de 116.084 llamadas, 31.000 al 092, y 6.082 del teléfono 112, con los siguientes expedientes: Ordenanzas Municipales 14.365, Incidencias de tráfico 9.866, un 12% más Auxilios en la Vía pública, domicilios, desaparecidos y personas con exclusión social 3.383, un 13% más. Sobre accidentes de tráfico han atendido 2.264, un 12 % más.

Los agentes municipales han intervenido junto a los bomberos del SEIS en 2.186 ocasiones, un 16% más y en colaboración con otros servicios y normativa Covid han sumado 1.749 servicios.

Respecto a las denuncias por delitos, las realizadas en la Jefatura de Policía Local han sido 1.943, un 14 % más y las detenciones han llegado a 130, un 13% más. Han aumentado los accidentes con daños materiales 1.403, un 19% más y con heridos disminuyen levemente, siendo 188. De ellos 5 fallecidos, 88 heridos graves y 473 leves, datos muy preocupantes.

La Policía Local dice haber observado “un incumplimiento notable de patinetes y bicicletas a la normativa de tráfico”. Se han impuesto 437 denuncias.

Respecto al incumplimiento de las ordenanzas municipales, se han incoado 2.421. También se han abierto 1.152 expedientes en la Línea Verde, un 14% más, la mayoría de ellos por intervenciones con perros peligrosos, animales abandonados o heridos y molestias por animales domésticos. También se han abierto 688 expedientes por actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como 581 de disciplina urbanística, destacando 92 obras sin licencia en el casco urbano y 140 en el extrarradio, un 14% más.

Los servicios de vigilancia, control y prevención del plan Infoca, han sido 300, con 16 identificaciones, asistiendo a 13 incendios junto con el SEIS y 12 denuncias. Hay que destacar la rápida y efectiva intervención de los servicios de urgencias y del Infoca en el incendio del Lagar de la Cruz, consiguiendo en poco tiempo controlarlo.

En relación a los objetos perdidos, de los 2.240 que han tenido entrada en jefatura, un 13 % más, se han entregado a sus propietarios 1.573, un 18% más, sobre todo DNI, permisos de conducir, carteras y teléfonos móviles. Se han tramitado 241 expedientes de vehículos abandonados.

Se han realizado un total de 7.223 pruebas de alcoholemia, un 40% más, de ellas se han instruido 363 diligencias por presunto delito, un 19 % más y 514 en vía administrativa, un 21% más. Las diligencias penales por la negativa a someterse a la prueba 137, un 30 % más. Los controles de drogas, 273, de ellas 1 diligencia por presunto delito y 136 administrativas, un 13% más.

En la Escuela de Policía Local, se han llevado a cabo cursos o acciones formativas, con un total de 944 horas. Los agentes tutores han realizado 416 charlas a un total de 16.689 alumnos, en las clases de educación vial y comunidad escolar segura, en el que apuesta por la educación, concienciación, sensibilización, prevención, detección y formación, con especial interés en absentismo escolar, en el acoso, ciberacoso, los riesgos de internet, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, delitos de odio, igualdad, violencia de género y conoce a tu policía, espectro autista y trastorno del déficit de atención e hiperactividad.

Sigue siendo una prioridad diaria la vigilancia de la entrada y salida en más de 80 colegios y la atención al programa de caminos escolares seguros.

Teléfono 016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

