El Pleno aprueba que el Plan de Gestión del Casco esté listo en febrero de 2023

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, Cs, PSOE, IU, Vox y Podemos-- y el edil no adscrito David Dorado han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario de octubre una moción sobre el casco histórico, en la que el equipo de gobierno se compromete a que el Plan de Gestión del Casco esté listo en febrero de 2023.

Al respecto, el gobierno municipal cumplirá los acuerdos de la moción conjunta sobre casco histórico aprobada el 17 de septiembre de 2020 y la presente antes de finalizar este año 2022, con un plan de actuaciones a corto y medio plazo, para hacer “un casco dinámico y habitable, con presupuesto y cronograma de actuación”.

A través de la Delegación de Casco Histórico se hará un análisis del estado en que se encuentra el patrimonio monumental; se pondrá en marcha de un plan de rehabilitación y actuación permanente para atender el patrimonio público y los edificios singulares en las plazas y calles que enmarcan el conjunto histórico.

De igual modo, el equipo de gobierno incorporará en el expediente de ordenanzas fiscales 2023 medidas que apoyen los objetivos de fomento del uso residencial, la promoción de viviendas por o para personas jóvenes, la rehabilitación de la edificación, el comercio y otros usos de proximidad y aparcamiento para residentes en el casco.

También, solicitan a la Junta de Andalucía presentar un plan de recuperación de los edificios históricos artísticos y patrimoniales de titularidad y competencia autonómica, recogidos en el Inventario y Catálogo de Bienes de la Junta, entre ellos, los de carácter religioso de actuación urgente.

Asimismo, se incorporará un plan de conservación preventiva del patrimonio de la ciudad con un servicio especializado en el cuidado de todas las piezas urbanas existentes, vinculadas a las esculturas y fuentes ornamentales de carácter patrimonial histórico artístico del patrimonio.

Y piden al Gobierno de España que, de forma conjunta con el Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial de España, lidere las reformas legislativas necesarias para ocultar el cableado en los edificios de los cascos históricos.

Igualmente, los seis grupos y el concejal no adscrito han apoyado una moción para tomar medidas necesarias en la Gerencia de Urbanismo para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, entre ellas, llevar a cabo las actuaciones técnicas necesarias para implantar, en el primer trimestre de 2023, una administración electrónica eficaz para la tramitación de las licencias y resto de expedientes urbanísticos.

Proponen poner en marcha la ordenanza del régimen de actividades y obras mediante declaración responsable y comunicación previa, que serviría para agilizar la tramitación de licencias e impulsar la actividad económica; poner en marcha las medidas necesarias para “bajar de forma drástica” en octubre el período medio de pago a proveedores de la GMU, situándolo por debajo de 30 días.

Y la creación de la comisión técnica-política en la Gerencia para aplicar el Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía, tal y como se aprobó en el Pleno de octubre de 2019, reuniéndose cada seis meses y convocando la primera reunión en la segunda quincena de enero de 2023.

En relación con el urbanismo, ha salido adelante una moción conjunta sobre el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en vías públicas para invidentes, pidiendo al gobierno local revisar “a la mayor brevedad” la ordenanza reguladora de ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, parasoles y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad de hostelería.

Al mismo tiempo, solicitan hacer cumplir las normativas vigentes, en cuanto a la distancia mínima que debe existir entre elementos permitidos a establecimientos comerciales en vía pública hasta la línea de fachada, así como reforzar el uso de señales podotáctiles, junto a otras medidas.

En cuanto al Distrito Sureste, los grupos y el edil no adscrito han respaldado una moción para la mejora parcial de infraestructuras, promoción y seguridad, de modo que se realizarán las intervenciones necesarias para que se instalen por el Gobierno de España las pantallas acústicas de la variante de la Autovía A-4 que transcurre por la avenida Virgen del Mar; un plan buscando una actuación integral; las obras pendientes de Virgen Milagrosa, Cuesta de la Pólvora y La Oficina.

Además, se realizarán las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad en la rotonda que une Calderón de la Barca con avenida Virgen del Mar y calle Periodista José Luis de Córdoba; el mantenimiento periódico en el circuito de avenida Virgen del Mar entre los números 9 y 23 para que tenga condiciones óptimas para prácticas deportivas, y acometer la adecuación de zonas verdes, estudiando la posibilidad de que solares sin uso definido sean utilizados provisionalmente como aparcamientos, entre otras acciones.

Por otra parte, los seis grupos y el edil no adscrito han aprobado una moción para impulsar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de la capital, de manera que se iniciará por parte del Ayuntamiento el procedimiento para dicha solicitud.

Así, el Consistorio coordinará, a través del Instituto de Turismo u organismo o delegación competente, con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba y la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en la provincia, la elaboración de toda la documentación que ha de formar parte del expediente de solicitud de la declaración.

En otro orden de cosas, han dado el visto bueno de modo conjunto a una propuesta en apoyo al sector del taxi “como servicio público que garantiza los derechos de la ciudadanía a moverse, frente a las pretensiones de liberalización del sector”, declarándose el servicio de autotaxi como 'servicio de interés general'.

Al hilo, han solicitado al gobierno municipal adaptar la normativa autonómica en materia de VTC y desarrollar programas específicos de formación a la Policía Local en materia de transporte de viajeros y VTC, que permita a este cuerpo identificar perfectamente las infracciones en este ámbito y actuar en consecuencia en el cumplimiento de sus funciones, entre otras medidas.

Y han salido adelante una moción sobre el Plan de Empleo Rural, de cara a la reducción del número de peonadas para acceder al subsidio agrario, junto a otras medidas, y otra iniciativa sobre inversiones para la ciudad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, con el voto a favor de PP, Cs y Vox, la abstención del edil no adscrito y en contra PSOE, IU y Podemos.

Por otra parte, en la sesión plenaria ha salido adelante por unanimidad de manera inicial la ordenanza de circulación, seguridad vial y movilidad sostenible. El edil del área, Miguel Ángel Torrico (PP), ha mostrado su “satisfacción” por la aprobación tras “un largo proceso”, teniendo en cuenta que la actual es de 1992, por lo que “era necesaria la renovación”, en la que se ha escuchado a los colectivos implicados, y espera que en noviembre o diciembre se apruebe de manera definitiva y entre en vigor a principios de 2023.

Y se han acordado dos ampliaciones de capital con sendas cantidades de casi cuatro millones para Aucorsa y Sadeco para “paliar la situación financiera y patrimonial”, ha explicado el edil de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), precisando que en Aucorsa será para hacer frente a pagos atrasados y renovación de la flota y en Sadeco, para el plan de inversiones y pagar deuda, entre otras actuaciones.

