El Palacio de Congresos de Córdoba pone fin a casi diez años de obras

En 2014, el Palacio de Congresos de Córdoba cerraba sus puertas para una reforma integral. Desde sus inicios, los trabajos siempre se plantearon en dos fases, pero los contratiempos, los hallazgos arqueológicos, los trámites administrativos y una pandemia han hecho que se haya puesto fin a las obras casi diez años después.

A la inauguración oficial de la terminación de la segunda fase del Palacio de Congresos no ha faltado nadie: desde el alcalde de Córdoba, José María Bellido, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; la subdelegada accidental del Gobierno de España, Herminia López; el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; el consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local de la Junta, José Antonio Nieto; el consejero de Universidades de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos; la consejera de Empleo del gobierno andaluz, Rocío Blanco; el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, además de concejales del Ayuntamiento, senadores y la comisaria de la Policía Nacional de Córdoba, María Dolores López Sánchez.

La primera fase de las obras acabó en octubre de 2018 y dejó como nuevos algunos de los principales espacios, poniendo en uso aproximadamente el 50% del palacio: la iglesia de San Sebastián, el Patio Azul, la Sala Hernán Ruiz, la Sala Averroes, la Sala Luis de Góngora, la Sala Pablo Céspedes y Adarve. Y, por supuesto, el Salón de actos, un espacio multiusos con capacidad para 755 personas. El mismo cuenta con la posibilidad de utilizar un único espacio diáfano mediante escamoteado de butacas o división en dos espacios mediante sistema de tabiquería móvil y cuenta con cabinas de traducción simultanea.

Tras esto llegó la segunda fase de las obras, cuya duración se estimó en “unos meses”, pero han acabado siendo años. Sea como fuere, las ocho salas del Palacio de Congresos ya pueden utilizarse, algo por lo que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha felicitado a la ciudad, que ya tiene un Palacio de Congresos “único en España: inmerso en el Casco Histórico” de la capital y “en la misma calle donde se ubica la Mezquita-Catedral”. “No muchos espacios de congresos de España tienen esta ubicación y eso nos da una enorme ventaja competitiva para que la ciudad se posiciones en el turismo de congresos”, ha continuado.

Es este uno de los mercados que, a su juicio, debe perseguir Córdoba al tratarse de un turismo “de calidad, que conviene a la ciudad y que hace aumentar las pernoctaciones, además de que construye la marca Córdoba”. Como ejemplo de ello, Bellido ha puesto de manifiesto la Asamblea Mundial de la FIA y la reunión del Proceso de Áqaba, ambos encuentros de carácter internacional y celebrados en Córdoba durante este verano. A estos le seguirá la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Agricultura de la Unión Europea que tendrá lugar en Córdoba desde el próximo domingo y hasta el martes.

Por otro lado, y tal y como hiciera el pasado mes de mayo, el alcalde de Córdoba se ha referido también a la propuesta que realizó en campaña electoral relativa a la construcción de “una gran zona de bienvenida” a los turistas que los conectará con el Palacio de Congresos y la zona del Campo Santo de los Mártires. Bellido ha asegurado que, actualmente, el Ayuntamiento y la Junta, propietaria de los terrenos, se encuentran en negociaciones.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también se ha sumado a las felicitaciones a la ciudad por ver concluido este proyecto, cuyo discurrir ha pasado por sus manos y por las de la expresidenta del gobierno andaluz Susana Díaz. En sus declaraciones, ha cifrado en unos 11 millones de euros la inversión de la Junta en este Palacio de Congresos, que es también una celebración “para el sector de profesionales y colectivos del ambito de los congresos porque han peleado mucho por ver completado” este edificio. Con él, ha continuado, “Córdoba refuerza su imagen en el ámbito nacional a internacional”.

En rueda de prensa, el director de actuaciones, Carlos Jaén, se ha referido a la dificultad de las obras de esta segunda fase, a la que ha habido que sumar la complejidad de hacer compatibles los trabajos con la explotación del edificio, ya que su programación no ha parado desde que se terminó la primera fase.

