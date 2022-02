Los nuevos promotores de la Torre del Agua pactan agilidad de trámites con Urbanismo

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha mantenido este miércoles una reunión con los representantes de la nueva promotora de la Torre del Agua, así como con el representante legal de la cooperativa de propietarios de este inmueble. Por parte de la promotora, empresa filial del grupo Agrifluide, han acudido Daniel García Hombrados y Rafael García Merina, mientras que el abogado Rafael Perales Romero, perteneciente a “Perales Romero y Calvento Abogados”, lo ha hecho en representación de la cooperativa de propietarios.

El objetivo de este encuentro ha sido, en primer término, analizar la situación en la que se encuentra este proyecto, tras su paralización hace tres años, así como sentar las bases para agilizar las actuaciones y los trámites con el objetivo primordial de culminar en el menor tiempo posible este importante proyecto, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Acerca de este encuentro, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes ha querido agradecer “la encomiable labor de la nueva promotora, filial del grupo Agrifluide, para la resolución de este importante proyecto. Es una buena noticia tanto para la ciudad, ya que podrá contar con un edificio que aporta singularidad urbanística a Córdoba y también es una gran noticia para la tranquilidad de la cooperativa de propietarios, a cuyo representante legal también quiero agradecer su presencia en este encuentro cuyo objetivo es ofrecer nuestra máxima colaboración para que la Torre del Agua sea una realidad en el menor tiempo posible".

