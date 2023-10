La mayor subida de la tasa de basura de los últimos 30 años que espera recaudar 4,1 millones de euros más

Desde el año 2017 no se habían tocado las tasas de la basura en Córdoba. Hasta entonces, se habían ido incrementando según el Índice de Precios al Consumo (IPC). La última gran subida de esta tasa propuesta, pero que finalmente no se llevó a cabo, se planteó en 1997, durante el gobierno del popular Rafael Merino, que no tenía mayoría absoluta. Este jueves por la tarde, el consejo de administración de la empresa municipal Sadeco vota la mayor subida de la tasa de basura de Córdoba de los últimos 30 años, según alcanza la memoria del presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia.

La propia presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha señalado que la subida media de la tasa de basura que cobra Sadeco año a año a cada vivienda de la ciudad será de unos 34 euros. En Córdoba hay 122.688 viviendas principales, según el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, con esta tasa se espera aumentar la recaudación en 4,17 millones de euros todos los años. En este cálculo no están los locales comerciales y oficinas que también abonan la tasa. El incremento medio en estos casos va a ser de 68 euros. La recaudación, por tanto, se iría a más de esos 4,17 millones de euros.

Con ese dinero, Sadeco asegura que quiere enjugar la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertedero. Se calcula en la empresa municipal que el pago anual ronda los tres millones de euros. Además, el 2 de enero de 2024 entra en vigor el método para el cálculo de los costes de emisión de gases de efecto invernadero producidos en los vertederos. La estimación de costes prevista por este concepto es de un millón de euros. Es decir, el incremento de la tasa no será para la prestación del servicio de limpieza viaria en la ciudad y recogida de la basura, sino para el abono de dos impuestos con los que se financia la lucha contra el cambio climático.

Por otra parte, también se va a aprobar un incremento medio del 20% de los precios públicos que cobra Sadeco a ciudadanos y empresas por la prestación de diversos servicios, como la retirada de enseres, el depósito de escombros o el tratamiento de residuos.

Aunque el PSOE ha pedido la retirada de este punto del orden del día, es probable que finalmente se apruebe, ya que el PP goza de mayoría absoluta no solo en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba sino también en el consejo de administración de Sadeco.

Por otra parte, la dirección de Sadeco ha retirado del orden del día la aprobación del conocido como proyecto Sadeco 5.0, que iba a ser presentado este miércoles por el alcalde, José María Bellido, y la presidenta de la empresa, Isabel Albás.