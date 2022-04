Luz verde definitiva a los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba para 2022

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde de manera definitiva este lunes a los presupuestos municipales para 2022. En la sesión extraordinaria se ha desestimado la única alegación presentada a las cuentas y, de esta manera, salen adelante para su puesta en carga. Hace un mes, el proyecto de presupuestos fue aprobado inicialmente con los votos a favor de los grupos del gobierno local, PP y Cs, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE, IU y Podemos. Esa misma votación es la que se ha repetido este lunes en la aprobación definitiva.

Las cuentas para este año bajan un 2,55%, de 342,2 a 333,5 millones, de los que 15,5 van a inversiones reales, cifra que supone un 9% más respecto a 2021, cuando se registraron 14,1 millones. El total de gastos de capital asciende a 30,6 millones tras los 59,1 del pasado ejercicio, una bajada del 48% motivada en mayor parte en no contemplar 25 millones de euros destinados a la base logística del Ejército de Tierra, más otros tres de aprovechamiento urbanístico y otros tantos de expropiaciones.

En el proyecto de presupuestos se incluyeron en la última sesión plenaria 12 enmiendas del PP, una de Cs, tres de PSOE y una de IU y Podemos, mientras que rechazaron una enmienda a la totalidad de IU y Podemos, 27 enmiendas de PSOE y seis de IU y Podemos. Está previsto que las cuentas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este mismo martes 19 de abril y a partir de ahí se pondrán en carga.

La sesión del Pleno de este lunes no ha tenido debate, con la votación ya acordada en la última comisión de Hacienda del Consistorio. No obstante, antes del Pleno, los distintos grupos políticos han expuestos sus posiciones ante la prensa. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha destacado la nueva “bajada de impuestos, sin que se vean afectados los servicios públicos”, pese a la crisis de Covid. Estas cuentas de 2022 “van a intentar salir de esa situación impulsando la actividad y empleo”, además de “dar cobertura social” a las personas más necesitadas.

Por parte de su socio de gobierno, el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, ha centrado su mensaje en los tres ejes de los presupuestos: “reactivación económica tras la pandemia, apuesta inversora en la ciuda y blindaje de los servicios públicos de calidad”, además de destacar “la tercera bajada de impuestos del mandato”.

Desde Vox han criticado las fechas de aprobación de las cuentas para 2022 -“esta ciudad de nuevo se enfrenta a apenas 5 o 6 meses reales para la ejecución de presupuesto en un año que debería ser el de la recuperación” y ha avanzado que “a partir de ahora seremos especialmente exigentes” con el gobierno de Bellido.

Desde la bancada de la izquierda, la portavoz del PSOE Isabel Ambrosio ha puesto el foco en la “ineficacia en el día a día” del gobierno municipal y ha criticado la tardanza de los presupuestos que “no dan respuesta” a las necesidades de Córdoba. Por parte de IU, Alba Doblas ha criticado las “subvenciones a dedo” y ha cuestionado este sistema, además de señalar que “no es el presupuesto que necesita la ciudad, que sabemos que no se va a ejecutar, no va a llegar a los barrios y no va a generar empleo. Solo va a contentar a unos pocos colectivos con subvenciones a dedo”.

Por último, desde Podemos, la concejala Cristina Pedrajas ha dicho que estos presupuestos tienen “el sello de Vox, el chantaje de la ultraderecha con más bajada de impuestos y más subvenciones nominativas”, además de criticar que las cuentas “no tienen perspectiva feminista al ir sin informe de impacto de género, aumentan el endeudamiento”, mientras que la cultura, el medio ambiente y la participación ciudadana “brillan por su ausencia”.

Los números

El consolidado del anteproyecto de presupuestos pasa de 463 a 458 millones. El área social sube un 24%, resaltando el 30% de incremento en Servicios Sociales, con 54,5 millones; el área de reactivación económica, promoción empresarial y fomento del empleo asciende un 8%, con subidas del 358% en Reactivación Económica, con 407.000 euros, y del 157% en Administración Electrónica, con 1,4 millones, y el área de promoción de la ciudad sube 9%, con 30% en la Delegación, al contemplar 3,5 millones.

Las delegaciones de Inclusión y Accesibilidad y de Casco Histórico experimentan subidas del 64 y 47%, con 1,1 millones y 571.000 euros, respectivamente. Por contra, la de Presidencia y Políticas Transversales disminuye un 70%, con 11,8 millones.

Los impuestos directos registran una caída del 4,4%; los indirectos suben un 20,45%, las transferencias corrientes suben un 16,32%, mientras que los pasivos financieros caen un 47%, al no incluir ya los 25 millones de préstamo para la base militar.

Por contra, el capítulo de personal sube un 2,95%; los bienes corrientes suben un 21% “por el incremento del gasto de dependencia e incrementos que surgen este año de los museos, que ya hay recaudación y actividades que en 2021 no se contemplaban por la pandemia”, indicó el edil, quien agregó que los gastos financieros disminuyen un 8,54% y las transferencias de capital bajan un 66% por las cantidades que no figuran de la base militar, recogidas en 2021.

Inversiones

En cuanto a inversiones, el gobierno local prevé que en este ejercicio se vean que inversiones que se han ido dotando estos años se ejecuten o culminen, como el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), la Ciudad de los Niños, actuaciones del anillo verde en varios parques, como Levante, Patriarca y Flamenco, y el circuito del Tablero.

Asimismo, se incluyen los ejes del plan estratégico, la base logística del Ejército con tres millones para la obra de urbanización, a la vez que la apuesta por la estabilización de las plazas de interinos o indefinidos no fijos, inversiones para la plantilla como para la dotación de nuevas plazas de Policía Local, Bomberos y mejoras de equipamientos de éstos últimos. También destaca los más de 500.000 euros para el convenio con la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary para la exposición inaugurada ya en el C3A.

Infraestructuras, equipamientos e inversiones en nuevas tecnologías han sido otros de los puntos destacados por el gobierno local en cuanto a las inversiones previstas en el presupuestos de 2022.