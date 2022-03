La Junta de Gobierno aprobará este viernes el presupuesto del Ayuntamiento

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba aprobará este viernes en una sesión extraordinaria el proyecto de presupuestos municipales para la ciudad en el año 2022. El documento llega después de haber superado todos los trámites administrativos. Antes de su entrada en vigor, el presupuesto tendrá que recibir el visto bueno del Pleno del Ayuntamiento. El cogobierno de PP y Ciudadanos cuenta con la abstención de Vox, más que suficiente para sacar adelante las cuentas.

El proyecto de presupuesto recoge un consolidado del Ayuntamiento de 333,5 millones de euros, frente a los 342 millones del año pasado, por lo que se observa una bajada general del 2,55% en las cuentas. El Consistorio prevé unos ingresos de 458 millones de euros, frente a los 463 del año anterior.

En su día, el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, desgranó detalles del presupuesto municipal que recogen una "inversiones reales" de 15.535.000 euros, lo que supone una subida del 9,4% con respecto al ejercicio anterior. Las transferencias corrientes suben un 16% al duplicar la Junta de Andalucía su aportación por la Ley de Dependencia. Entre los gastos, Personal asciende a 205 millones de euros y gastos corrientes y de servicios a 146 millones

Desde el equipo de gobierno se ha puesto el foco en que el documento recoge una nueva bajada de impuestos -"la tercera de este mandato"-. Los impuestos directos caen un 4,44% hasta 122 millones de euros y los impuestos indirectos sube un 20,4% hasta los 13,7 millones de euros "por la reactivación económica", ha asegurado Fuentes.

"El presupuesto de ingresos y gastos baja un 2,52% con respecto a 2021. Los tiempos son otros y además no hay necesidad en gastos de transferir los 31 millones de la base militar del Ejército" que ya se recogieron el año pasado. "Los objetivos que persigue este presupuesto sigue siendo salir al paso de los más débiles en pandemia y ahora sacar a Córdoba de esa situación, además de seguir la línea de reactivación de economía y empleo, además de que los servicios básicos no se vean dañados por la pandemia", ha expuesto el teniente de alcalde de Hacienda.

