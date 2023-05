Javier Luna, candidato de Pacma: “Bellido parece más un concejal de fiestas que un alcalde”

El presidente de Pacma y candidato a la Alcaldía de Córdoba, Javier Luna, ha presentado este sábado la candidatura de su partido para las elecciones municipales del 28 de mayo, a las que concurre con la idea de lograr un cambio en el poder, toda vez que entiende que el actual regidor, José María Bellido, “parece más un concejal de fiestas que un alcalde”.

En un acto en la puerta del Ayuntamiento, Luna ha señalado a Cordópolis que Pacma ha apostado por presentar candidatura en muchos municipios con el objetivo de lograr representación política.

Reconoce que es un reto. Pacma logró en las últimas municipales un total de 1.653 votos, quedando en séptimo lugar, detrás de Podemos. “Estamos notando que la gente quiere volver a votar al Pacma porque la ven como una fuerza con posibilidades y porque están cambiando sus prioridades. La gente está cansada de la vieja política y de esa guerra constante que se traen. Yo creo que Pacma trae ese aire fresco que necesita la gente para apostar por otro tipo de política”, ha dicho.

Así, el presidente del partido concurre por Córdoba, una ciudad que, según señala, conoce bien porque ha participado en temas de protección animal, en temas sociales y de protección medioambiental, y donde asume que su figura es conocida. “Es la primera vez que puedo promocionarme yo como candidato con mi cara en unas municipales”, apostilla.

Para ello, plantea como grandes líneas de su programa superar la etiqueta de partido animalista y presentarse como un partido verde capaz de liderar la lucha contra la crisis climática. “Tenemos que apostar fuertemente por ello porque ya hemos visto que el ayuntamiento en estos últimos cuatro años no ha hecho nada”, afirma al respecto, tras añadir que parte de su acción de Gobierno está centrada en recuperar las barriadas, que considera que están “muy abandonadas”.

“De hecho, hemos recibido muchísimas quejas por parte de vecinos: los parques no se cuidan, faltan sombras, falta limpieza y hay muchísimas instalaciones tanto deportivas como instalaciones ciudadanas que están en un estado de dejadez absoluto”, ha denunciado.

En este sentido, ha apuntado que esto se debe a que el actual alcalde, “más que un alcalde, es un concejal de fiestas”, que “no se preocupa por lo que está ocurriendo hoy con los cordobeses”. Algo que extiende al resto, ya que cree que los políticos “no están viviendo la situación real”, sino que “simplemente se dejan guiar por temas principalmente económicos o muchas veces responden ante el lobby de poder que llevan grandes negocios a la hora de hacer las políticas”.

En frente, apunta, está Pacma, un partido que se mantiene “fiel a sus ideales”, pero que es mucho más que un partido animalista. “Somos un partido que vamos a trabajar todas las políticas: políticas sociales, las políticas medioambientales, todo lo que afecta a los ciudadanos. La gente tiene un poco esa idea de que Pacma son los animalistas, pero no, nosotros vamos a intervenir en todo tipo de política. De hecho, nuestra lista está formada con personas que vienen de diferentes campos sociales y que están focalizados a la política municipal”, ha precisado.

Respecto a posibles pactos en caso de lograr representación, Luna sólo ha querido aclarar con quién no está dispuesto a pactar. “Evidentemente, jamás entraría en un pacto en el que estuviera Vox. Jamás”, ha concluido.

La lista electoral de Pacma a las municipales es la siguiente:

Suplentes

