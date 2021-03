IU, Podemos y Vox coinciden en esperar a la investigación judicial sobre Ambrosio para pedir responsabilidades

Los grupos municipales de IU, Podemos y Vox en el Ayuntamiento de Córdoba han coincidido en querer esperar a las conclusiones de la investigación judicial abierta sobre la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Isabel Ambrosio, por un presunto delito urbanístico cometido en unas obras en una parcela de su propiedad, y ver entonces si debe responder con la asunción de responsabilidades y su dimisión.

En distintas comparecencias ante los medios de comunicación este martes, los tres grupos políticos que conforman la oposición municipal junto al propio PSOE han apostado por no adelantarse a las conclusiones de la investigación judicial y la deriva que este pueda tener en los tribunales.

Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba ha abierto diligencias contra la exalcaldesa de Córdoba y actual portavoz socialista Isabel Ambrosio y contra su marido por un presunto delito urbanístico. El Juzgado ha decidido citar a Ambrosio y a su marido para que declaren tras las investigaciones incoadas por la Fiscalía especial de Medio Ambiente. Ambos ya tuvieron fecha para declarar pero la vista se pospuso.

La noticia tiene su origen en una denuncia presentada por la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía que fueron remitidas a la Fiscalía de Córdoba. Los agentes relataban que, en una patrulla por la zona, vieron en enero de 2020 una propiedad que se encontraba sobre una vía pecuaria en proceso de reforma. La vivienda se encuentra en Obejo, cercana al embalse de Guadanuño, en Cerro Muriano.

Responsabilidad cuando lo concluyan los tribunales

Sobre ello, desde IU la concejala Amparo Pernichi ha señalado que el caso sobre Ambrosio está "judicializado" y que "se produce en el ámbito privado, de una persona pública bien es verdad". Y ha abogado por "no ser jueces antes de la justicia". IU se sitúa así "a la espera de acontecimientos. Entendemos que (Ambrosio) tiene argumentos y nosotros no tenemos la documentación de algo que se produce en el ámbito privado". No obstante, Pernichi ha dicho que, "en el hipotético caso de que hubiera una sentencia firme y tuviera que asumir alguna responsabilidad, estamos convencidos de que lo hará".

Por su parte, desde Podemos, su portavoz municipal, Cristina Pedrajas, ha puntualizado también que "el caso está en manos de la Justica" y desde su grupo "somos respetuosos, no interfiriendo". Podemos e IU han señalado que el caso de Ambrosio, en el ámbito privado, "es muy distinto" del caso Timoteo -por el que la exconcejala Eva Timoteo dimitió al mantener su actividad privada como procuradora a la vez que su cargo público y cobrar por ambos sin el permiso del Pleno-, y del caso Torrejimeno -sobre el que se ha abierto una comisión de investigación para esclarecer las "presiones que podrían rozar la ilegalidad" y que denunció la exgerente del Imdeco que dimitió por ello.

Desde Podemos han señalado que "no dudamos que, en el momento que haya resolución, si hay alguna culpabilidad, ella (Ambrosio) responderá responsablemente sobre lo que tenga que hacer".

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, también se ha referido al caso que afecta a Isabel Ambrosio y han señalado igualmente que está en manos de la justicia y no es el momento de reclamar la dimisión de la portavoz del PSOE.