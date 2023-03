IU y Podemos proponen un plan de choque para mejorar y ampliar las instalaciones deportivas municipales

Los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba presentarán en el Pleno del 9 de marzo una moción para mejorar y ampliar las instalaciones deportivas municipales, así como crear espacios para el deporte al aire libre en los barrios. Han incidido en que ya se aprobó un plan con 600.000 euros para instalaciones deportivas “que no se ha ejecutado”.

Los concejales Antonio de la Rosa (IU) y Cristina Pedrajas (Podemos) han explicado que la moción que propondrán al Plenoincluye dicho plan de choque de mejora y adecuación de las instalaciones deportivas municipales “en condiciones de calidad y seguridad”.

Además, proponen elaborar con los clubes deportivos un plan de instalaciones de placas fotovoltaicas en las instalaciones municipales deportivas y campos de fútbol, “tanto por un desarrollo sostenible y eficiencia energética, como el abaratamiento de costes para estos clubes deportivos”.

La moción incluye elaborar un estudio con los consejos de Distrito para crear espacios deportivos al aire libre en los distintos barrios y desarrollar campañas para el fomento de la práctica del deporte base.

“Para nosotros, la práctica de deporte no solo es una actividad de bienestar, también es una herramienta de cohesión social e integración. El deporte es un derecho y el Ayuntamiento tiene que garantizarlo, dotando de espacios a la ciudadanía para que cualquier persona pueda desarrollarlo. El deporte tiene que ser considerado como una actividad esencial para la ciudadanía”, ha dicho De la Rosa.

Sobre ello, ha explicado que la ciudad debe “contar con espacios e instalaciones accesibles, con recursos y medios necesarios para el desarrollo de la práctica deportiva en condiciones dignas. Y es una evidencia en nuestra ciudad que las instalaciones deportivas están en un estado deplorable y en algunos casos inexistentes”, ha dicho para desgranar las del Fontanar, El Naranjo, el campo de fútbol de Alcolea o las máquinas de ginmasia clausuradas en Vista Alegre“al no tener contrato de mantenimiento”.

IU y Podemos han acusado al gobierno municipal de PP y Cs de “no hacer una apuesta clara por el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Y mucho menos de cumplir la promesa de Bellido de llenar los barrios de instalaciones deportivas: no ha creado ninguna nueva y no ha mantenido las existentes”, ha criticado De la Rosa.

Por su parte, la concejala de Podemos ha incidido en que la falta de instalaciones deportivas en los barrios “es un ejemplo de discriminación social: quien tenga dinero que se lo pague. Si no fomentamos deporte base, si no cuidamos las instalaciones municipales, si no se crean nuevas instalaciones cubiertas y al aire libre que tendría que haber por todos los barrios, estamos hablando de otra discriminación”. Por eso, apelan a instalaciones deportivas “o gratuitas o a precios controlados”.

Sobre el gobierno municipal de PP y Cs, Pedrajas ha dicho que “no han hecho nada prácticamente en estos cuatro años, han mantenido a duras penas y en peor estado las existentes, no mantienen las máquinas de los gimnasios de las instalaciones deportivas municipales, que no se está ejecutando”.