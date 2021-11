IU pide la dimisión de David Dorado "por acción, por omisión o por inútil"

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha solicitado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que cese al concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, cuya gestión está siendo investigada por la Fiscalía por posibles delitos de prevaricación y falsedad documental. García ha señalado que, si el alcalde respalda al edil de Ciudadanos, será "corresponsable" de toda su gestión.

"Si Dorado no era consciente de lo que ocurría en su delegación tendrá que dimitir. Por acción, por omisión o por inútil, la dimsión no debería estar en tela de juicio", ha dicho García en una rueda de prensa telemática, en la que ha mostrado sus dudas de que una de las dos personas investigadas, la coordinadora general de Infraestructuras, hiciera todo "a espaldas" de Dorado. La Fiscalía apunta, en un principio, a esta coordinadora y a un técnico del área de Infraestructuras, aunque no descarta que pueda ponerse sobre la mesa la actividad de más personas cuando los hechos se investiguen por el juzgado de Instrucción correspondiente.

En IU, sin embargo, han mostrado su sorpresa antes la entrevista concedida por Dorado a Abc Córdoba, en la que afirmaba que los hechos investigados por el Ministerio Fiscal responden a "un fallo en cadena de los técnicos" del Ayuntamiento, y en la que aseguraba tener "el respaldo" del alcalde de Córdoba.

A juicio de García, sin embargo, Dorado ha sido "copartícipe" de "una estrategia para que no se fiscalice su trabajo" y recuerda que el edil había sido avisado de que el fraccionamiento de contratos sistemático de su área era "irregular". En este sentido, desvincula la forma de proceder de Dorado de la anterior responsable de Infrastructuras en el anterior mandato, Amparo Pernichi, cuya gestión ha sido objeto de una auditoría encargada por el Ayuntamiento.

Una auditoría de la que en IU afirman no tener "ni un papel" y que atribuyen "a una estrategia de Dorado de expandir su problema a otras etapas". No obstante, García recuerda que Pernichi no tuvo "advertencias de los técnicos municipales", mientras que "Dorado era conocedor, era partícipe y formaba parte de la creación de una fórmula de gestión que buscaba eludir la fiscalización".

"No ha habido nunca una imputación tan contundente de un fiscal en los casi 43 años de democracia municipal en córdoba, ni un expediente tan contundente sobre una gestión mal hecha", ha recalcado el portavoz municipal de IU, que pide al alcalde que cese al concejal de Ciudadanos, pues, de no hacerlo, estaría asumiendo “todas las irregularidades señaladas por el propio Fiscal”.

A su juicio, la situación de "falta de transparencia y procesos judiciales abiertos", hace que "alguien tenga que tomar una decisión, la que sea, si no quiere ser corresponsable".