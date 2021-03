IU y Podemos acusan al gobierno local de "desviar dinero público a empresas de amiguetes" al contratar a la compañía en la que trabajó Arrimadas

Los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba han denunciado que el gobierno local está "desviando dinero público a empresas de amiguetes", en referencia al contrato adjudicado por el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) -en manos de Ciudadanos-, a la compañía D´Aleph, en la que trabajó la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas.

En una comparecencia pública, los portavoces de IU y Podemos, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, han lamentado que desde el Imtur se invitase a la empresa en la que trabajó Arrimadas a concursar por un contrato para realizar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del instituto de Turismo: "Canta bastante, llama la atención", que "estemos desviando dinero público a empresas de amiguetes", en palabras de Pedrajas.

La adjudicación de este contrato se habría producido mendiante un contrato menor valorado inicialmente en 9.600 con IVA incluido, al que se habría invitado a participar a una docena de empresas, entre ella D´Aleph, en la que trabajó Inés Arrimadas varios años. El Imtur de Córdoba lo preside la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás, de Ciudadanos. Finalmente, D´Aleph fue la empresa contratada con un presupuesto de 6.300 euros más IVA.

IU y Podemos han denunciado además que los plazos del contrato se han cumplido sin que se haya ejecutado el trabajo de realizar la RPT. El contrato se firmó a mediados de junio y tenía un plazo de ejecución de 3 meses prorrogables otros tres más. Las formaciones de izquierda señalan que la prórroga no se pidió y que, en cualquier caso, por tanto, el plazo previsto para la ejecución de la tarea del contrato ya venció el año pasado.

"Este contrato tenía que haber estado terminado, firmado y pagado en septiembre de 2020. Y estamos prácticamente en abril de 2021. No sabemos nada del trabajo de esta empresa. Por tanto el contrato es nulo de pleno derecho Y ahora obligatoriamente, hay que levantar el reparo del pago si es que se le paga", ha denunciado Pedro García. "¿Quién lo va a hacer, el alcalde?", han cuestionado.

"Incumplimiento flagrante bajo el más absoluto silencio"

"¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo la empresa con mejor puntuación y que mejor sabe hacer estas cosas, 8 meses después no ha hecho nada?", ha cuestionado, a la vez que ha reiterado la falta de transparencia en la contratación de esta empresa y ha apuntado que "tampoco la Intervención municipal tiene constancia" del mismo y debiera tenerla, ya que ahora es un contrato plurianual al no haberse ejecutado ni pagado en 2020 y haber pasado ya a 2021." Ha habido un incumplimiento flagrante del contrato bajo el más absoluto silencio. No se ha informado nada en ningún sitio", ha criticado García. "Es un contrato público, incumplido de principio a final".

Tanto IU como Podemos han vuelto a cuestionar que el Ayuntamiento haya invitado a la empresa vinculada a Arrimadas a hacerse con este contrato menor: "Alguien tuvo que llamar a esta empresa para que se presentara a este contrato", ha dicho García, para acusar además a la presidenta del Imtur, Isabel Albás (Cs) de "mentir" cuando señalaba este lunes que el expediente de contratación era "pulcro" siguiendo "criterios estrictamente técnicos" y con total transparencia.

"No se te puede llenar la boca hablando del tejido productivo cordobés, de la importancia de que los cordobeses tengan su dinero en el bolsillo...y ahora llamas a la empresa de Arrimadas" para que se presente a este contrato, ha criticado García.