IU alerta de que el Ayuntamiento está dando menos ayudas sociales ante la falta de crédito

El Grupo Municipal de IU ha alertado del descenso en el número de ayudas de emergencia y familiares concedidas durante el pasado mes de abril, 20% y 60% menos respectivamente, y todo porque el gobierno municipal se ha quedado “sin crédito”, tal y como ha confirmado el propio gobierno en la última Comisión Social de Pleno.

Desde IU vuelven a poner de manifiesto la “nefasta gestión y el desinterés” del alcalde y de su equipo de gobierno con las políticas sociales pero, sobre todo, señalan, que “esta es una de las consecuencias más graves de no tener aprobado, a 8 de mayo, el presupuesto de 2021 y también de no tener cargado el superávit correspondiente a 2020”. Para la formación es “muy triste que pueda haber personas y familias que lo estén pasando muy mal, que requieran de una ayuda inmediata de su Ayuntamiento para cubrir sus necesidades básicas de alimentación o del pago de facturas y que no puedan tener esa ayuda por la desidia e inoperancia del gobierno municipal más caro de la historia”.

"Una desidia", continúan, "que también se ve reflejada en infraestructuras sociales como el Centro de Emergencial Habitacional, para el que pedimos “prioridad puesto que Córdoba no puede perder ni un minuto más para contar con un recurso habitacional esencial, sobre todo si tenemos en cuenta la situación de crisis social y económica que estamos viviendo como consecuencia del covid-19″. Desde IU vuelven a exigir al gobierno de PP y Cs "que acelere la finalización de las obras de estas instalaciones, que son muy necesarias y cuya ejecución quedó bloqueada en 2019 por un vicio oculto", señalan.

Desde entonces, el cogobierno "ha necesitado más de un año para la redacción de un nuevo proyecto que sigue sin concluirse y, por ende, sin licitarse, y que supone el final de una actuación que convertirá uno de los antiguos pabellones del Hospital Militar en un centro de acogida para familias en situación de necesidad". Se trata, recuerdan desde IU, "de un recurso municipal planteado en el anterior mandato para dar respuesta a los episodios puntuales de emergencia que pudieran surgir, con el objetivo de que aquellas personas que se vieran obligadas a dejar sus viviendas por diversas causas (desahucios, incendios, violencia machista…) tuvieran garantizado un techo digno de forma provisional hasta contar con una alternativa".

Para IU, se trata de unas instalaciones “muy necesarias” que complementan al resto de recursos con los que cuenta la Delegación de Servicios Sociales, y que lo serán aún más a causa de la crisis derivada del covid-19, que “está llevando y llevará a muchas familias a situaciones límite”.

Comedor social de La Foggara

Por otro lado, el grupo municipal ha apuntado que el distrito Poniente Norte "es uno de los más afectados por esta crisis y sin embargo siguen sin un recurso fundamental como es el comedor social del Centro de Servicios Sociales Comunitarios La Foggara, cuyas obras llevan más de un año paradas y que se encuentran a expensas de que este equipo de gobierno sea capaz de adjudicar un contrato menor, para el que se suele tardar una semana en hacerlo". Por todo ello, desde IU piden al alcalde que “abandone su desidia, que tome cartas en el asunto y que ponga al servicio de la ciudadanía, sobre todo de aquella que peor lo está pasando, los recursos de los que dispone el Ayuntamiento”.