El espectáculo del Alcázar solo vende entradas hasta este domingo, a la espera de cambios en su montaje

El espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba solo vende entradas en su página web hasta este domingo 15 de enero, según tenía previsto para modificar algunos aspectos del montaje después de la campaña navideña.

Así, accediendo a su página web, la empresa encargada del montaje de 'Raíces' de Naturaleza Encendida, Letsgo, solo ofrece entradas disponibles para este sábado 14 de enero y para el domingo día 15.

Según confirmó la empresa a este periódico, había solicitado una prórroga o ampliación de fechas al Ayuntamiento. Este mismo viernes había prevista una reunión con los agentes implicados, para determinar finalmente si se prolongaba el actual montaje o bien se reanudaba una vez hechos los cambios.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento durante toda la semana para recabar información acerca de los detalles de este asunto, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta. Letsgo tenía previsto realizar algunos cambios en el montaje, según señaló la empresa a este medio y ha avanzado Diario Córdoba.

Los elementos más relacionados con el periodo navideño ya pasado quedarán atrás, además de establecer una nueva disposición de las guirnaldas de luces que se montaron en los jardines del Alcázar.

Para el inicio de esa nueva etapa del espectáculo de luz y sonido del Alcázar aún no se ha comunicado la fecha prevista. A falta de la concreción con el Ayuntamiento, la empresa encargada del montaje preveía retomar el espectáculo de cara al puente del 28 de febrero, si bien este extremo quedaba por concretar con la respuesta del Consistorio.

