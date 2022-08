El edificio de La Normal vuelve a hacer aguas: se inunda y se queda sin aire acondicionado

La rotura de una tubería ha provocado la inundación del primer piso del edificio de La Normal, de titularidad municipal, así como una avería en el servicio de aire acondicionado en el resto del inmueble.

En un vídeo, facilitados a los medios por el Grupo Municipal IU, se puede ver el efecto de la rotura de la tubería en el edificio, que ha provocado una pequeña inundación. El concejal Antonio de la Rosa ha denunciado “una vez mas la situación por la que atraviesa la antigua Normal de Magisterio”.

“Un día sí y otro también nos llegan quejas de inundaciones o de desperfectos que soporta el edificio, que todavía no ha sido puesto en valor para lo que se ideó, prestar servicios a un distrito tan necesitado como el distrito Sur. Lo ultimo la inundación que se ha producido esta mañana”, ha señalado el edil de IU, que ha recordado que el partido ha solicitado “en muchas ocasiones durante mas de un año y medio los informes técnicos tanto de la recepción de la obra como de las inundaciones, fundamentalmente la que ocurrió en 2021”

En este sentido, ha puntualizado que “nunca se nos han facilitado por la Gerencia de urbanismo” los citados informes, lo que ha motivado que se haya puesto este asunto en manos del Defensor del Pueblo Andaluz.

Además, ha advertido de que en noviembre de este año se termina la garantía de la obra y, “si la empresa no acomete las obras que solucionen todos los desperfectos que estamos viendo tiene el edificio, será el ayuntamiento con dinero de todos los cordobeses el que tenga que asumir su arreglo”.

Por su parte, el sindicato CTA también ha denunciado en un comunicado la inundación de La Normal, lamentando que “una rotura de las tuberías del aire acondicionado haya dejado sin aire acondicionado a todas las plantas del edificio”. A juicio del sindicato, la gestión del Ayuntamiento sobre este edificio está siendo “tercermundista”, ya que la “única solución” que se ha ofrecido a los trabajadores es “que cuando terminen su jornada les pongan bolsas de basura a los ordenadores para que no se estropeen”.

“Desde aquí le pedimos al señor Fuentes (presidente de la Gerencia de Urbanismo) que de una vez por todas arreglen todos los desperfectos y carencias del edificio. El año pasado no había tampoco calefacción , y si ve que no es capaz de solucionar todas estas carencias, que cierre el edificio hasta solucionar este tema cada vez más rancio pues no salimos de un problema y sale otro, que no juegue con las condiciones laborales de los trabajadores y de los usuarios que intentan hacer uso de este edificio”, apuntan en el comunicado.