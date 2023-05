Dorado pide más facturas y movimientos bancarios sobre las dietas del grupo Ciudadanos

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha ampliado su petición de facturas y movimientos bancarios del grupo de Ciudadanos, sobre dietas de dicho grupo. Ha reiterado su petición a Intervención municipal para que se le haga llegar esta documentación, que se refiere a una comida de 22 de agosto hecha por el portavoz de Cs, Manuel Torrejimeno. Reclama las facturas y movimientos bancarios entre esa fecha y hasta final de 2022.

Dorado hizo en el Pleno de abril una petición de información sobre las cuentas de dicho grupo cuando este denunció el reparto de dietas en el grupo municipal con una conversación de Whatsapp de los concejales naranjas. Dorado pidió las facturas y los movimientos bancarios correspondientes a una comida que denunciaba y, sobre ello, el grupo de Ciudadanos ha resuelto que no le dará dichas cuentas, argumentando entre otras razones que el propio Dorado era responsable de las mismas en las fechas que reclama.

En el pasado Pleno de abril, Dorado dio a conocer una conversación de Whatsapp de los concejales de Cs, con la que denunció el presunto uso irregular de dietas municipales. La conversación que denunció pertenece al chat del grupo denominado The Córdoba's Five con varios emoticonos de naranjas -en alusión a los cinco concejales de Ciudadanos que obtuvieron acta de concejal en las elecciones de 2019 en el Ayuntamiento de Córdoba-. Él mismo formaba parte de dicho chat. En la conversación, de agosto de 2022, el ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, Manuel Torrejimeno, dice: “Hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga”. A ello, le contesta en primer lugar el también teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez: “No hay problema. Ya sabes el dicho: Hoy por ti y mañana por mí”, con emoticonos de risas. También contesta la entonces primera teniente de alcalde y portavoz del grupo, Isabel Albás: “Ea. Ídem”. Y finaliza la conversación hecha pública quien la empezó, Manuel Torrejimeno, contestando con una imagen de una niña dando besos.

Este jueves en el turno de ruegos del Pleno, David Dorado ha reiterado su petición y ampliado las fechas de a documentación solicitada. Sobre su responsabilidad en las cuentas bancarias en la fecha de la comida citada, señala que tenía “firma mancomunada con Isabel Albás -la anterior portavoz de Cs-”. “No firmé nada en esa época”, semanas antes de abandonar e grupo de Cs. Y sobre el uso de las dietas, ha asegurado que “esa fue una de las causas de mi marcha”.

Por ello, tras pedir amparo al Secretario de Pleno para hacerse con la documentación pedida y después de que este derivara a Intervención la petición, Dorado ha reclamado que esta instancia le haga llegar las cuentas.

Asimismo, ha dicho que “si lo que propuso Torrejimeno se ha materializado” y se comprueba en la documentación, “lo llevaré a Fiscalía”.