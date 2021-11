CSIF denuncia "el lamentable" estado de la carretera de acceso al Hospital de Los Morales

El sindicato CSIF denuncia "el penoso estado de la carretera de acceso al Hospital de Los Morales, una vía sobre la que no se ha actuado para su reasfaltado y su mejora en seguridad desde hace muchos años, a pesar de que por ella transitan diariamente cientos de pacientes y sus familiares a los servicios sanitarios que se ofrecen en centro, como es la Unidad del Dolor o Salud Mental (tanto infantil como para adultos), así como un buen número de trabajadores y trabajadoras que acuden allí".

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, señala que, una vez que se pasa el arco de entrada al recinto médico, que forma parte del Complejo Sanitario del Hospital Universitario Reina Sofía, el estado de la calzada es “lamentable” debido a la deficiente situación de conservación del asfaltado, con múltiples baches y agujeros, así como ausencia de arcén, lo que dificulta enormemente el acceso a las instalaciones ubicadas en la Sierra de Córdoba.

CSIF indica que estos problemas se acrecientan en los días de lluvia, “convirtiéndose la carretera en un auténtico patatal, como ocurrió el pasado fin de semana, lo que complica aún más si cabe poder llegar hasta el hospital, al que, debido a su distancia con respecto al núcleo urbano de Córdoba, los pacientes y el personal del centro no tienen más remedio que acudir hasta allí en sus vehículos privados o a través de la línea 10 de Aucorsa”.

Del mismo modo, CSIF Sanidad Córdoba denuncia las "pésimas condiciones" en las que tienen que aparcar tanto los trabajadores como los usuarios del hospital al tener que estacionar sus vehículos en un olivar cercano al centro que no reúne los requisitos adecuados para prestar este servicio. “Por todo ello, reclamamos que se actúe lo antes posible en los accesos a Los Morales y en sus aparcamientos cercanos para garantizar la seguridad de todas las personas que acudan hasta este recinto, ya que no son pocos los casos de accidentes registrados como consecuencia del mal estado de ambas infraestructuras”, sentencia Maestre.

