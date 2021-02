Cs insiste en que Timoteo informó en su día de su actividad privada y esperará a informes técnicos para decidir sobre su situación

El grupo municipal de Ciudadanos ha insistido este lunes en que la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Timoteo, informó en su día de su actividad privada como procuradora, que ha mantenido durante todo el mandato sin que el Pleno abordara este asunto ni aprobara, en su caso, la compatibilidad de esta actividad con la de concejala. La formación naranja asegura que informó de su ejercicio de procuradora en la declaración de bienes y actividades previa a tomar posesión como concejala y que, ahora, están a la espera de los informes técnicos para tomar una decisión sobre su situación. IU, Podemos y el PSOE han pedido su cese en el cargo.

Este lunes, el teniente de alcalde de Infraestructuras y compañero de Timoteo en Ciudadanos, David Dorado, ha reiterado que Timoteo "actuó con total transparencia. Informó por escrito. Y en su día no se consideró necesario hacer esa solicitud de incompatibilidad (...) Ahora hemos pedido informes y con lo que digan los técnicos, yaveremos. Lo que haya que regularizar se regularizará".

La pasada semana, IU destapó Eva Timoteo había mantenido su actividad privada como procuradora, sin que se informara al Pleno de ello ni se pidiera la compatibilidad de actividad, en este órgano que es el que debe otorgarla o no. Timoteo admitió que mantení su actividad como procuradora, aseguró que no lo ocultó y que consultó en su día al secretario de Pleno y que contrató a una persona para llevar el trabajo en su despacho, aunque ella seguía firmando toda la documentación. Tanto IU como después PSOE y Podemos han pedido la dimisión de Timoteo por ello y, si no, que el alcalde, José María Bellido, la cese en su cargo.

No obstante, desde Ciudadanos mantienen su posición de momento y argumentan que Timoteo "presentó su declaración de actividades, lo declaró por escrito y quedó registrado que tenía esa actividad de procuradora. Al secretario no se le hace una consulta sino que se le entrega la declaración de bienes y actividades, poco antes de tomar posesión, y el secretario de Pleno lo registra".

Cuestionado sobre su Ciudadanos descarta la dimisión de Eva Timoteo, Dorado ha apuntado que "cuando lleguen los informes técnicos (que se han encargado sobre este asunto), ya veremos lo que pasa. A partir de ahí tendremos elementos de juicio necesarios para tomar la decisión pertinente".

Por su parte, el teniente de alcalde de presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), ha asegurado que los populares, como socios de gobierno municipal, mantienen actualmente "exactamente la misma posición que el jueves pasado", cuando aseguraron que no tenían conocimiento de la situación de Timoteo y el alcalde requirió informes técnicos sobre ello.

Además, Cs y PP han asegurado que no han abordado este asunto en la reunión de este lunes de la Junta de Gobierno Local, a la espera de los citados informes técnicos.