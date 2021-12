Los cotillones siguen adelante y el Ayuntamiento no tiene marco legal para clausurarlos

El Ayuntamiento de Córdoba no puede ordenar la suspensión de los cotillones autorizados en la ciudad para la próxima Nochevieja. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha respondido a las preguntas de porqué sí que se suspende la fiesta de Nochevieja pero no se puede hacer nada con los cotillones.

"No somos nadie para decir que no se haga", explicó el regidor, que aseguró que "si desde la Gerencia Municipal de Urbanismo denegamos una licencia" para una fiesta ya autorizada y que cumple con la normativa "estaríamos prevaricando". Actualmente, el marco normativo y las restricciones en vigor no dejan margen legal al Consistorio para suspender fiestas masivas que cumplen con los actuales aforos ordenados por la Junta de Andalucía.

Bellido insistió en que las competencias del Ayuntamiento están en sus propias fiestas que organiza, como es el caso de la fiesta de Nochevieja, donde se preveía una gran concentración de personas en Las Tendillas. Pero si un privado solicita una licencia que cumple con la normativa en vigor, no se puede hacer nada.

El Ayuntamiento ya ha suspendido la Nochevieja y también la llegada de la Cartera Real para recoger las peticiones de los niños cordobeses a los Reyes Magos. Aún no ha decidido qué hacer con la Cabalgata de los Reyes Magos. El alcalde precisó que el próximo día 30 de diciembre se tomará una decisión. "Es el último día que tenemos para hacerlo", sostuvo. De momento, la Cabalgata sigue en vigor.