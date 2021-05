Córdoba, la segunda ciudad con más paro de España que suma nuevos barrios al top de la pobreza

El retrato que hace el proyecto Urban Audit del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Córdoba es demoledor: es la segunda ciudad con más paro de todo el país y tiene a cinco de los 15 barrios más empobrecidos de España. Los datos del paro son los más recientes, ya que se refieren a los del año 2020. Los de los barrios empobrecidos pueden ser incluso peores, ya que los publicados son los del año 2018.

La ciudad de Córdoba cerró 2020 con una tasa de paro del 27,8% de su población total. Es decir, prácticamente un tercio de los cordobeses en edad de trabajar no lo hace. Solo Linares (Jaén) tiene una tasa de paro superior, con el 32,5%. Córdoba está por delante en este ranking nacional de las ciudades más deprimidas del país de Granada (26,8%), Talavera de la Reina (26,1%) y Alcalá de Guadaira (25,9%). En 2020 las menores tasas de paro de España se dieron en Pozuelo de Alarcón (6,5%), Donostia/San Sebastián (7,1%) y Sant Cugat del Vallès (7,4%). Además, otras cuatro ciudades tuvieron tasas inferiores al 9%.

Las causas del altísimo desempleo en la ciudad de Córdoba están en un complejo sistema económico. Por ejemplo, la ciudad tiene una tasa de actividad muy baja: solo el 56% de la población activa es la que está trabajando. Y otro dato demoledor: en Córdoba la industria solo supone el 8,5% del empleo de la ciudad. La mayor parte de los trabajadores se dedican al sector servicios.

En 2020, no obstante, se rompió una tendencia. Hasta 2019, la tasa de paro en la ciudad de Córdoba había ido bajando año a año desde 2014, cuando tocó techo. Ese año, en plena crisis de deuda, financiera y económica, el 39% de la población de Córdoba estaba parada. Ese número fue bajando de manera paulatina hasta que en 2019 llegó al 26%. Ahora ha vuelto a subir en casi dos puntos también.

Por otra parte, la ciudad de Córdoba sigue teniendo una de las rentas netas por habitante más bajas de España. Eso sí, hasta el 2018, últimos datos disponibles, subía año a año. De esta manera, la media en la ciudad es de 11.082,79 euros por habitante (con barrios por debajo de los 7.000 euros), mientras que el año anterior fue de 10.628,91 y en 2015 de 9.991,65 euros, según los datos oficiales de este proyecto.

De esta manera, a pesar de la mejoría de los datos a nivel nacional y de que en Córdoba no son peores, la ciudad evoluciona peor que el resto del país.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!