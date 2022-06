Convocan una protesta en Villarrubia para pedir un centro de salud y el arreglo del subterráneo

El Consejo de Distrito de Villarrubia ha convocado para el próximo viernes a las 20:00 una concentración en esta barriada periférica para reclamar la construcción de un nuevo centro de salud y el arreglo del subterráneo de la población para evitar las vías del tren. “Una vez más y no nos cansaremos, desde el Consejo de Distrito de Villarrubia, queremos dar a conocer la situación en la que se encuentran dos demandas históricas de los problemas que padecemos las personas que vivimos en Villarrubia y que hastiados de promesas que no se cumplen hemos decidido aprovechar este momento político en el que los partidos salen a pedir el voto para las próximas elecciones autonómicas”, han anunciado a través de un manifiesto.

“En estos días todos los partidos prometen, pero cuando pasan las votaciones, sea o no elegidos parece que se olvidan de todo y cuando se les recuerdan las promesas que hicieron todo son pegas y problemas y echarles las culpas a otros para no cumplir con lo prometido”, aseguran. Ante ello, han decidio convocar una concentración vecinal a las puertas del solar en el que está prevista la construcción del nuevo centro de salud.

“El objeto de la concentración consiste en mostrar la disconformidad y el cabreo que tanto el Consejo de Distrito como los vecinos de Villarrubia tienen por los siguientes motivos: La precaria situación en la que se encuentra nuestro Centro de Salud actual, pues se nos prometió la construcción de un nuevo centro de salud acorde a las necesidades de este Distrito y, a día de hoy, no se ha realizado la consignación presupuestaria al efecto, ni se ha realizado por parte de la Delegación Territorial de Salud, a pesar de contar ya con el suelo cedido por el Ayuntamiento, la redacción del proyecto correspondiente. Antes no lo hacían porque no se les había transferido el suelo y ahora que lo tienen transferido no lo hacen porque andan buscando votos para las elecciones y no tienen tiempo para cumplir con la palabra dada”, aseguran, en un manifiesto.

El segundo motivo es “un derecho universal reconocido por la Organización de las Naciones Unidas”, de la movilidad, señalan. Así, aseguran que la Junta de Andalucía es “la encargada de velar y facilitar la movilidad de las personas que vivimos en Andalucía, pues casi con toda seguridad no encontraremos más barreras arquitectónicas en un barrio como el nuestro de Villarrubia ya que para trasladarnos a la zona sur del barrio o ir al Veredón de los Frailes debemos de transitar a través de dos subterráneos que desde el primer día que lo construyeron incumplen todas las normas y leyes que regulan la movilidad y la accesibilidad”.