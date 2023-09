La construcción de la Base Logística se gestionará con un sistema de control virtual

La construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba se gestionará con un sistema de control virtual. Una empresa ostentará la asistencia técnica durante la construcción para aplicar la denominada tecnología BIM (Building Information Modeling), un sistema de gestión de las obras que está basado en el uso de un modelo tridimensional virtual relacionado con bases de datos.

La Dirección Económica Financiera de Infraestructuras del Ministerio de Defensa ha propuesto ya la adjudicación de la asistencia técnica para “la revisión continua en metodología BIM del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General de Ejército Javier Varela en Córdoba”.

Se trata de un contrato valorado en 50.000 euros y la empresa propuesta por la mesa de contratación ha resultado ser INGECID, por una oferta de 25.000 euros, según el informe técnico publicado este martes en la Plataforma de Contratación Pública.

Según el pliego, el sistema para el seguimiento continuo del Proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra se hará en todas sus fases, desde el diseño inicial hasta el desarrollo completo del proyecto de ejecución.

“El adjudicatario creará un modelo de información según la metodología BIM que se elaborará desde las fases iniciales de modelado de la configuración del terreno y de las infraestructuras existentes o en construcción cuando se formalice el contrato. Servirá para la concepción del conjunto y de cada infraestructura en la fase de anteproyecto, y se irá perfeccionando durante las sucesivas de proyecto y de ejecución”, describe el pliego del contrato.

Este modelo servirá de base para generar los entregables de los proyectos básico, de actividad y de ejecución, así como la base de transferencia de información durante la fase de construcción y proyecto definitivo “as built”, así como para el futuro mantenimiento del inmueble.

Recientemente, además, el Ministerio de Defensa ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

Esta adjudicación ha correspondido a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ingeniería BIM Córdoba, por 3,9 millones de euros para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud para las obras de construcción en Córdoba de la Base Logística del Ejército de Tierra.

Ingenería BIM Córdoba deberá redactar el proyecto básico de ejecución de las obras de la base, junto con el estudio de seguridad y salud de dichos trabajos. En esa redacción deberán incluirse una serie de parámetros muy concretos, acordes a las instrucciones que marca el Ministerio de Defensa.

En el contrato aparecen esas instrucciones, que van desde necesidades desde el punto de vista técnico, hasta las infraestructuras con las que contará la base. En este caso, se deberán definir las obras para levantar los acuartelamientos básicos, los alojamientos, los centros de educación infantil, los edificios de cocina-comedor o los de asistencia sanitaria, entre muchos otros.

Se dan desde las claves técnicas hasta cómo deben ser las propias infraestructuras, donde también se incluye un centro de eficiencia energética, el centro de gestión de residuos, la galería de tiro, un edificio sociocultural o el helipuerto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!