El Consejo del Movimiento Ciudadano denuncia la paralización de la ordenanza para la inspección de edificios antiguos

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha denunciado a través de un comunicado que la Gerencia de Urbanismo tiene paralizada la redacción de la ordenanza OCRER que debe regular, entre otros asuntos, las inspecciones de los edificios (ITES), lo que ya ha obligado a tener que prorrogar la no aplicación de la ordenanza sobre inspección técnica de edificios existente, ante su carácter punitivo y que supera la función para la que tiene que servir: conseguir que los bloques plurifamiliares de más de 50 años, los BICS o los que soliciten subvención para rehabilitación, aseguren su estado.

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano se lleva más de una década "amenazando con una norma que tiene sentido solo si se mantiene dentro de la racionalidad y si su aplicación se limita a aquellas casuísticas pactadas, pero que no puede ser una forma de financiar despachos profesionales a costa de las comunidades de propietarios", asegura su presidente, Juan Andrés de Gracia. "Además de que no puede extenderse de forma indiscriminada a las viviendas unifamiliares, tal y como se detalla en la ordenanza actual, puesto que ya hay sentencias al respecto que determinan que es un exceso de los ayuntamientos querer hacerlo".

"Desde el Consejo nos hacemos la pregunta de cuál es la razón para que no se hayan reiniciado los trabajos para la nueva ordenanza a pesar de que hace ya meses reenviamos las propuesta preparadas por el propio CMC, así como las que presentó el Consejo Social. Mas allá de la consabida falta de personal de la Gerencia, que es real pero que no puede ser el comodín para todo, esta situación muestra dejadez y falta de interés por cumplir lo acordado", se ha preguntado De Gracia.

"No queremos pensar que la razón estriba en seguir generando ingresos para los citados despachos". El Consejo del Movimiento Ciudadano señala que "ya estamos en el límite del tiempo para aprobar la nueva ordenanza (OCRER) y no tener que prorrogar de nuevo los plazos de cumplimiento de la actual. Recordamos que afecta a miles de viviendas en toda la ciudad que no pueden seguir con la amenaza de una ordenanza que nunca se hace realidad. Hay que combinar la seguridad de las viviendas de nuestra ciudad, con la mejora de su accesibilidad y con potenciar su eficiencia energética pero hay que hacerlo sin que suponga un coste inasumible por el vecindario".

Salvador Fuentes dice que la normativa está hecha y a la espera de la tramitación de la LISTA

Por su parte, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha señalado que la citada normativa para la Inspección Técnica de Edificios lleva "más de seis meses hecha", si bien se ha decidido esperar a la tramitación en el Parlamento Andaluz de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

"Estamos esperando a ver por donde va la Lista", ha señalado el responsable de Urbanismo, que ha indicado que su perspectiva es poder tener la ordenanza definitiva "en septiembre u octubre", tras adaptarla al nuevo marco andaluz y desarrollar la memoria económica.

En este ámbito, ha recalcado que, desde Urbanismo hay que ser sensibles al sector de la población que no tiene recursos económicos para acatar esta normativa, lo cual requiere un estudio exhaustivo.