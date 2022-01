Los conductores de Aucorsa convocan para este lunes una marcha en coche por la ciudad

La plantilla de Aucorsa vuelve a movilizarse. Según ha informado el comité de empresa a través de una nota de prensa, para este lunes está prevista por la tarde una caravana de coches que partirá desde las cocheras de Aucorsa y finalizará en el Paseo de la Victoria tras un largo recorrido por las calles de la ciudad.

El motivo de la movilización viene dado porque la propuesta que la gerente, Ana Tamayo, y el presidente, Miguel Ángel Torrico, presentaron el pasado jueves "es totalmente insuficiente, teniendo en cuenta los dos años perdidos de negociación", informan a través de un comunicado.

"Ahora pretende devolvernos de forma fraccionada, en dos años, algo que se negoció en su momento y que así está reflejado en el art. 24 de nuestro Convenio Colectivo, algo que es nuestro y que ya deberíamos tener implantado desde el 2018, tal y como lo tienen todoss los trabajadores del Ayuntamiento y Empresas Municipales desde entonces. Además, debido a la pésima gestión que está realizando la gerente, nos encontramos en que no hay conductores/as disponibles para contratar al haberse agotado la Bolsa de Trabajo, hecho este que debería haber previsto con antelación y no ponerlo ahora de excusa para prolongar los plazos de nuestras legitimas reivindicaciones. Se han destruido más de 15 puestos de trabajo en dos años por no haber cubierto las vacantes, y ahora encima se encuentra la empresa en que no dispone de personal suficiente", consideran.

"Lo único que pedimos es una aproximación en igualdad de derechos laborales con el resto de empleados de las empresas municipales de este Ayuntamiento. Un dato, un/a trabajador/a de Aucorsa trabaja una media de 100 horas más al año que cualquier otro empleado municipal, ¿es esto justo?", relatan.

Además, el comité insiste en que mantendrán las movilizaciones con más paros parciales. "Y así sucesivamente hasta que consigamos llegar a un acuerdo".

La ruta de la protesta

La caravana de vehículos saldrá a las 18:30 de las instalaciones de Aucorsa, lateral colindante con el arroyo, y accederá a Carlos III por la ronda de circunvalación (Ctra. N-432), continuará por la parte ancha de esta avenida para subir por la cuesta de la calle Arcos de la Frontera en orden ascendente, girará a la derecha para continuar por Avda. Virgen de Fátima hasta llegar nuevamente a la intersección con Arcos de la Frontera donde girará a la izquierda por ésta en orden descendente, hasta llegar a Carlos III. Una vez allí atravesará dicha avenida para continuar en línea recta por la Avda. del Cairo, girará a la derecha por Platero Pedro de Bares hasta la intersección con la calle Sagunto, girando a la izquierda y continuando por ésta en orden descendente hasta llegar a Ronda del Marrubial. Una vez aquí girará a la izquierda en dirección a la Avda. Barcelona recorriéndola en orden ascendente hasta el final. Girará a la derecha por Campo San Antón, Campo Madre de Dios, Avda. Compositor Rafael Castro hasta llegar a la segunda rotonda donde giraremos a la derecha cogiendo la Avda. Campo de la Verdad desembocando en la Plaza de Santa Teresa y continuando por la Avda. de Cádiz hasta la Plaza de Andalucía donde giraremos a la derecha por el puente de San Rafael, Vallellano y Paseo de la Victoria donde llegará a su fin a la altura del nº 1 de esta avenida (intersección con Ronda de los Tejares).