Condenan al Ayuntamiento a pagar 7.400 euros a una anciana tras una caída por el mal estado del acerado

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la capital al pago de una inmdenización de 7.348,88 euros a una anciana de 82 años que sufrió una caída por el mal estado del acerado. Aunque el abogado de la mujer había solicitado 12.308,13 euros, el juez ha reducido la cuantía ya que la caída también estuvo motivada por un déficit de atención de su defendida.

Según la sentencia, el accidente se produjo el 20 de julio de 2021 en la acera de la calle Levante, a la altura de la intersección con la calle Periodista Pedro Álvarez. Aunque el mal estado del acerado fue un hecho suficientemente acreditado, el debate se encontraba en dilucidar si la caída respondió completamente a este hecho o si, también, entraba en juego la falta de atención por parte de la mujer. Y el magistrado ha estimado que sí.

El desperfecto consistía en el levantamiento de una losa como consuencia de las raíces de un árbol. El magistrado ha señalado que el estado del acerado era “objetivamente perceptible a la luz del día y, probablemente, pudo ser conocido de antes por la perjudicada dada la proximidad de su domicilio al lugar del accidente, unos 300 metros de distancia”.

A pesar de ello, ha razonado el juez, la anomalía del acerado hacía aptos “el tropiezo y la caída” ya que el pavimiento era del mismo color y no estaba señalizado. Por tanto, el magistrado ha fallado que la caída se produjo por una concurrencia de causas, como la falta de atención o de cuidado por parte de la mujer así como el mal estado del espacio peatonal.

Por ello, ha sentenciado que el Ayuntamiento deba abonar el 60% de la indemnización solicitada.

