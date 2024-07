El Ayuntamiento de Córdoba autoriza 11 verbenas populares hasta el mes de octubre

La Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba ha publicado la relación provisional de las verbenas populares autorizadas para el año 2024. Estas festividades, organizadas por asociaciones y hermandades se celebrarán en su mayoría desde agosto hasta octubre, aunque una de las autorizadas se realizó en junio.

El calendario de verbenas populares autorizadas provisionalmente de agosto a octubre es el siguiente:

De 15 al 17 de agosto se ha autorizado una verbena de la Asociación Club Figueroa en este club. La siguiente es del 23 al 25 de agosto por la Asociación Peña Club de Matrimonios La Unión, en su sede (en la calle Bilbao). La última de agosto es la que organizará Galea Vetus en el Luciana Centeno los días 30 y 31.

En septiembre será el turno de la verbena de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sangre en la plaza Cardenal Toledo del 6 al 8; de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba en los Jardines de Miraflores del 12 al 15; de la Hermandad de la O en la plaza del Jazmín del 13 al 15; y de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud en la Plaza de la Magdalena del 26 al 29 de septiembre

Octubre arrancará con la verberna de la Peña Amigos de la Viñuela en La Viñuela, del 4 al 6; con la de la Asociación Cultural Los Quintos en el Bulevar Hernán Ruiz del 10 al 13; y con la de Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena en los terrenos aledaños a la Parroquia Beato Álvaro de Córdoba del 11 al 13 de octubre

Estas verbenas se realizarán tanto en recintos cerrados como en vía pública, siendo necesario que las entidades que utilicen espacios abiertos soliciten la autorización pertinente al Departamento de Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba con al menos 30 días hábiles de antelación.

Además, algunas entidades han sido provisionalmente excluidas por diferentes causas, como la falta de documentación o incumplimiento de las bases reguladoras.

Estas entidades tienen un plazo de 10 días hábiles para subsanar las deficiencias indicadas o presentar la documentación requerida.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!