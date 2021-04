PP y Cs sacan adelante con la abstención del PSOE el presupuesto del Ayuntamiento para afrontar la recuperación

Córdoba ya cuenta con la herramienta de los presupuestos municipales para afrontar en lo que queda de año la recuperación de la crisis originada por la pandemia del coronavirus. El Pleno del Ayuntamiento de la capital ha dado luz verde este jueves al presupuesto municipal para 2021 gracias a los votos de los socios de gobierno, PP y Ciudadanos, y a la abstención del PSOE, después de llegar a un acuerdo para introducir propuestas de los socialistas por valor de 13 millones en inversiones. El resto de la oposición -IU, Podemos y Vox- ha votado en contra.

Las cuentas aprobadas ya inicialmente para este año -se ha dado luz verde, al igual que el año pasado en pleno confinamiento, a mediados de abril-, alcanzan los 342 millones de euros de presupuesto del Ayuntamiento y un total de 462 millones en el consolidado con las empresas y organismos municipales, con 54 millones más que el año anterior. Las inversiones para el año en curso rozan los 60 millones de euros -inversiones reales con 14 millones y transferencias de capital otros 45 millones), mientras que se prevén 117 millones de euros para los servicios públicos básicos y para acciones de protección social otros 48,6 millones. Asimismo, para el proyecto de la base logística del Ejército se destinarán 25 millones de euros más otra partida de 3 millones para expropiaciones de los terrenos.

A la aprobación de estas cuentas se ha llegado tras el pacto alcanzado por el gobierno municipal con el PSOE para que este grupo se abstuviera y permitir que el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio de 2021 salga adelante. Este acuerdo se ha producido después de que Vox se descolgase de un pacto de presupuestos que ya había empezado a negociar con el PP y del que, de hecho, se incluyen propuestas firmadas con esta formación en febrero.

Por su parte, IU y Podemos consultaron con las direcciones de sus partidos y las bases el proceso de negociación entablado con el gobierno local, las enmiendas y propuestas que harían para pensar también en una abstención al proyecto de presupuesto de PP y Cs, con el orillamiento de Vox como línea roja clave, algo que no han visto hecho y por lo que, entre otros motivos, han decidido dar su 'no' a las cuentas de este año.

PP: "Afrontar los desafíos de una ciudad castigada por la pandemia"

En el debate en el Pleno y antes de pasar a votar una a una las 39 enmiendas presentadas al documento de presupuestos -de las que se han aprobado 24 (19 del PSOE, 4 del PP y 1 de IU y Podemos), el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha reconocido "el espíritu constructivo" de todos los grupos municipales en la negociación del presupuesto, pero ha agradecido especialmente la "responsabilidad y alturas de miras" del PSOE, gracias a cuya abstención se ha aprobado el presupuesto, que en su opinión responde a "afrontar los desafíos de una ciudad castigada económica, social y humanamente por la pandemia y también para sembrar las bases de un nuevo futuro, apoyadas en la base logística militar". Fuentes ha hecho especial hincapié en este proyecto, que prevé generar unos 1.600 empleos directos y toda una industria auxiliar alrededor, y del que se pretenen dar los primeros pasos en este año 2021 con la firma de los convenios previstos con el Ministerio de Defensa y la puesta a disposición de los terrenos.

Asimismo, Fuentes ha destacado la "protección social" que prevé el presupuesto, así como la reactivación de la economía, la prestación de los servicios públicos, las ventahas de la administración electrónica, los avances en una ciudad más sostenible con el anillo verde y el equilibrio urbanístico entre Poniente y Levante.

Cs: "Unas cuentas de futuro"

Por su parte, su socio de gobierno, Ciudadanos, por boca de su portavoz, Isabel Albás, ha agradecido igualmente "la altura de miras y generosidad del PSOE a la hora de llegar a acuerdos, su responsabilidad para que en nuestra ciudad podamos contar con unos presupuestos a la altura de las circunstancias".

Albás ha defendido que el presupuesto pasa por ser "unas cuentas de futuro, que vienen a solucionar la situación tan complicada en que nos encontramos", incluyendo medidas para "reactivar la economía, ayudar a la hostelería, el comercio, la pequeña y mediana empresa, el sector turístico...". Además, ha destacado que "estos presupuestos permiten que la base logística del Ejército sea una realidad. Va a haber un antes y un después en nuestra ciudad, en nuestra provincia y diría que también en Andalucía" con este proyecto, según la portavoz naranja. "Es ahora cuando el ayuntamiento debe estar a la altura y cumplir los compromisos adquiridos".

Desde Ciudadanos, se ha vuelto la vista a la negociación llevada con todos los grupos municipales para sacar adelante el presupuesto y ha dicho que hubiera sido deseable que, además del PSOE, "el resto de grupos se hubieran sumado porque, cuando vamos unidos tenemos mejores resultados", recordando los ejemplos de la unión de los partidos políticos en el proyecto de la base logística y el acuerdo para el uso de los remanentes.

PSOE: "Córdoba y los cordobeses también son nuestra responsabilidad"

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha sido la encargada de explicar la posición de abstención de los socialistas, con la que se ha posibilitado la aprobación de las cuentas del Ayuntamiento. "Gracias a la actitud responsable del PSOE, Córdoba va a tener presupuestos. Vamos a ayudar a tirar de este carro", ha dicho, para argumentar su voto en "ser capaces de llegar a acuerdos por Córdoba. No estamos en este Pleno para practicar la política del no por el no, que no nos lleva a nada".

No obstante, Ambrosio ha reiterado que el documento de presupuesto "no es el que hubiera presentado el PSOE" y ha criticado la tardanza del gobierno municipal en traerlo al Pleno para su aprobación, a mediados de abril. "Ese retraso impide cumplir con eficacia y responder a las necesidades básicas de nuestros vecinos. Llegan tarde, muy tarde. Puede resultar que estas cuentas sean inservibles si se repite la ejecución de 2020". "Este documento carece por completo de proyectos estratégicos para la ciudad. Más allá de la base logística, adolece de planes para la Córdoba de la postpandemia. Estas cuentas nunca serían las del PSOE, pero Córdoba y los cordobeses también son nuestra responsabilida y esa es la razón por la que hemos trabajado para conseguir este acuerdo: dejar de perder oportunidades".

No obstante, la portavoz del PSOE ha qerido advertir al gobierno local: "Nuestra abstención es un voto crítico, pero nuestro voto no es un cheque en blanco. Estaremos vigilantes para que el acuerdo no se convierta en papel mojado".

IU: "Unas cuentas con el PSOE para llevar al gobierno en volandas hasta 2023"

Desde el grupo municipal de IU, Amparo Pernichi, ha argumentado el voto negativo de su partido en que el gobierno municipal de PP y Cs no ha orillado a Vox y ha pretendido negociar con la ultraderecha hasta el final para lograr su apoyo, una postura que IU había pintado como una línea roja para estudiar la abstención al presupuesto: "No han puesto ningún cordón sanitario a Vox y entendemos que tenemos que votar que no". "Decimos que no porque no han sido capaces de aprovechar la oportunidad para poner ese cordón sanitario a una fuerza de ultraderecha que es especialmente tóxica para nuestra ciudad".

IU se ha opuesto a que el gobierno municipal "nos chantajee" con la petición de su apoyo para el presupuesto al incluir partidas para la base logística del Ejército, cuando en su opinión este proyecto no necesita de la aprobación de las cuentas sino que bastaría una petición de crédito. De hecho, se ha aprobado un endeudamiento de 52 millones de euros. "Por qué aprueban 52 millones de deuda en vez de 28 que es lo necesario para la base logística del Ejército? ¿Por qué endeudan a la ciudad? Creemos que lo que hacen es aprobar hoy con la abstención del PSOE unas cuentas que le van a llevar a ustedes en volandas hasta el 2023", fecha de las próximas elecciones municipales.

Asimismo, ha afeado "la ejecución pírrica" del presupuesto del año anterior y "la escasísima capacidad de ejecución" que tendrá el ahora aprobado, con "122 millones sin ejecutar en la cartera", ha dicho Pernichi.

Podemos: "Ningún partido de izquierdas debería taparse la nariz"

Desde Podemos, el concejal Juan Alcántara ha argumentado el 'no' de su formación en que "el presupuesto presentado hoy es más de lo mismo" y "nuestro modelo es otro modelo. Los presupuestos son política y la política es el presupuesto", ha dicho para desgranar sus críticas ante "inversiones ya prometidas y usadas, se quedan cortos en propuestas de vivienda, los ervicios sociales necesitan más recursos humanos y económicos, no se están rescatando a las empresas y autónomos, no llegan las ayudas a la calle...".

Asimismo, ha afeado que en las cuentas se incluyan "partidas y convenios con organizaciones antiabortistas que atacan los derechos de las mujeres" y, en este punto, en referencia a la abstención del PSOE, ha dicho que "ningún partido de izquierda debería apoyar esto, ni taparse la nariz".

Alcántara ha defendido que la ciudad necesita más inversiones para la defensa de los servicios públicos, la generación de empleo, la movilidad sostenible, apostar por innovación y el parque tecnológico de Rabanales 21. "La ciudad no puede esperar más".

Vox: "EL PP se ha echado en brazos del PSOE"

Desde el grupo municipal de Vox, la portavoz, Paula Badanelli, ha afeado que "el PP se ha echado en brazos del PSOE para aprobar un presupuesto continuista, prácticamente calcado al que dejaron en el anterior mandato" los socialistas junto a IU. Badanelli considera que es "un mal presupuesto para la ciudad, irreal porque no responde a la nueva situación a la que se enfrenta la ciudad y las necesidades de los cordobeses, y que desgraciadamente no va a dar respuesta a nada de lo que entendemos que había que priorizar en este tan complicado año 2021".

Para Vox, el presupuesto que se ha aprobado es "irrealizable, no se va a cumplir. Su ejecución, entrando en vigor en junio, difícilmente podrá hacer lo que recoge para hacer de enero a diciembre", ha argumentado.

Badanelli ha destacado que la ciudad se encuentra ante "grandes desafíos, en un camino duro, donde vamos a arrimar el hombro en sacar adelante el proyecto de la bse logística del Ejército de Tierra" que recoge las cuentas aprobadas.

Y ha lanzado el guante al gobierno municipal para que, de nuevo, vuelva a darse la mano con Vox para sacar adelante las políticas municipales. "En el futuro debe mirar a Vox, esta ciudad pasa por Vox. Vox es la mejor vacuna para esta ciudad".