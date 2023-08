Antonio López dirigirá las políticas de personal en el Ayuntamiento de Córdoba

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba nombrará este jueves a Antonio López como director general de Recursos Humanos y Salud Laboral. López, que fue concejal por el PP y delegado territorial de la Junta por Ciudadanos, será el responsable de una de las áreas clave del Ayuntamiento cordobés, la de personal, muy afectada tras la aplicación de la tasa de reposición para cumplir con el déficit público.

Actualmente, Antonio López ejercía como subdirector general de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba desde el mes de abril, cuando fue nombrado para el cargo. Ahora se encargará de engrasar la maquinaria de todas las delegaciones del Ayuntamiento a través de las políticas de personal, donde existe un enorme déficit acumulado desde el año 2011.

López en 2006 fue secretario general del PP cordobés, edil del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y diputado provincial por esta misma formación y es licenciado en Derecho, máster en Derecho Autonómico y Local y doctor por la Universidad de Córdoba (UCO), así como funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

A lo largo de trayectoria, entre otras funciones, ha sido asesor técnico del Departamento de Régimen Jurídico de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y jefe del Servicio de Juventud de la Dirección Provincial en Córdoba del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). También ha sido secretario del Patronato de la Fundación del Sector Público Andaluz 'San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba'.

