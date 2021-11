El alcalde califica de "positivas" las cuentas de la Junta al reflejar actuaciones "pendientes de hace tiempo"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha calificado este jueves de "positivos" los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 al "reflejar actuaciones que desde hace tiempo tienen pendiente respuesta por parte del conjunto de las administraciones" en la capital.

En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración del XX Congreso de Directivos de la Fundación CEDE 'Nuevos tiempos, nuevas oportunidades', el regidor ha valorado que hay "un incremento del 50% en las inversiones que llegan a la provincia", algo que supone "un esfuerzo importante y remarcable, sobre todo si se comparan con los presupuestos decepcionantes de la Administración del Estado", ha subrayado.

Así, se ha mostrado "satisfecho" respecto a las cuentas para la ciudad, que recogen "la Variante Oeste, con un millón de euros con vistas a firmar un nuevo convenio con el Ministerio de Fomento para que se lleve a cabo", además del "desarrollo de los proyectos de la Ronda Norte".

Igualmente, ha apuntado a "partidas genéricas de inversión en la Consejería de Fomento para actuaciones en materia de vivienda que se pueden utilizar tanto para la puesta en carga de ascensores a comunidades que no los tienen, como para planes de actuación en barrios en los que también hay que actuar, como Ciudad Jardín".

En definitiva, el primer edil ha manifestado que "a falta de un conocimiento más profundo del texto, la valoración es muy positiva".

