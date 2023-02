Más de 900 personas participarán en un evento para recrear Córdoba a través del 'Minecraft'

Más de 850 personas se han inscrito ya en el programa ‘Córdoba a través de Minecraft’. La Jornada sobre herramientas de gamificación en el aula, dirigida a docentes, con 90 plazas disponibles está ya casi completa, mientras que el concurso final, que prevé una simulación de la Judería de Córdoba y de sus elementos Patrimonio de la Humanidad lleva un buen ritmo de inscripción cuyo plazo expira el próximo 25 de febrero. El Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba animan a participar a los institutos de ESO y de Bachillerato, a los de Formación Profesional y a los centros universitarios que no lo hayan hecho a la fecha, sabiendo que quedan disponibles 10 talleres de los 40 ofertados. En concreto, los dos talleres son `Toxicidad fuera’, para alumnos de ESO y Bachillerato y ‘Subiendo de nivel’, destinado a Bachillerato, Formación Profesional y Universitarios.

El proyecto pretende desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, el compromiso de los participantes, la búsqueda de resultados objetivos y el fomento de un juego seguro, en el que prime el buen uso de las redes sociales y de los videojuegos, previniendo la ludopatía, el bullying y la toxicidad, propiciando el respeto a la diversidad y la experiencia en el juego positivo y enriquecedor. En esta línea, se presentarán además las oportunidades del sector de los videojuegos para los jóvenes que quieran abrirse camino profesional en este ámbito. También se realizará un seminario para que el profesorado aprenda herramientas de gamificación que pueda emplear en el aula y se darán nociones sobre Minecraft Education Edition, dando hasta 300 licencias anuales gratuitas para los primeros centros participantes en el concurso.

Para participar en este programa, el profesorado o los responsables de los distintos centros educativos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y centros universitarios de la ciudad pueden inscribir una o varias de sus clases para recibir los distintos talleres que ofrecemos. Como se ha apuntado, los talleres están destinados a docentes y jóvenes estudiantes desde los 13 a los 35 años. La inscripción puede realizarse de forma gratuita en la web minecraftcordoba.es.

En el transcurso del desarrollo del proyecto, se realizarán charlas preventivas en centros educativos con el lema ‘Toxicidad fuera’ y `Subiendo de nivel’, talleres que pretenden fomentar el buen uso y la gestión de los videojuegos y de las redes sociales, así como el juego ético, en equipo, cooperativo y limpio, así como el fomento de la empleabilidad en el área de los videojuegos. La formación de los docentes en esta materia como herramienta de aprendizaje se focaliza en la jornada de especialización de la gamificación en la docencia. El ciclo de actividades previstas se completa con el uso del videojuego Minecraft como medio para conocer Córdoba y su carácter como ciudad patrimonial.

Esta acción, titulada ‘Córdoba a través de Minecraft’, pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en el aula en una competición por equipos en la que el objetivo será la simulación de la Judería de Córdoba, que forma parte de la declaración de Patrimonio de la humanidad por la Unesco que ostenta el Casco Histórico de la Ciudad. Cada centro, dentro de su nivel de aprendizaje y con apoyo de expertos, recreará nuestra ciudad dentro de la plataforma mundial, y la hará accesible para que cualquier usuario de ‘Minecraft Education Edition’ pueda jugar en ella. Además, los ganadores disfrutarán de una experiencia única en el Parque Histórico Puy du Fou ubicado en Toledo. Al final del proyecto se darán los resultados de un diagnóstico sobre el uso de la gamificación en la enseñanza de los centros educativos cordobeses.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!