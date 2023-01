Más de 700 voluntarios en las patrullas medioambientales para limpiar entornos naturales de Córdoba

Más de 700 personas voluntarias integraron durante el pasado año las patrullas medioambientales que organiza la empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, para limpiar entornos naturales de la capital.

En concreto, un total de 718 personas participaron en las 27 patrullas medioambientales que se organizaron a lo largo del año 2022, según los datos facilitados por Sadeco a este periódico.

Las principales zonas en las que han actuado el año pasado estas patrullas que velan por unos enclaves naturales de Córdoba limpios han sido el Arroyo de la Palomera, la carretera de Casillas, El Patriarca, el río Guadalquivir a su paso por la ciudad, el canal del Guadalmellato y la carretera de las Ermitas.

También se ha actuado en zonas de barrios como el del Guadalquivir, Electromecánicas y Parque Azahara, Alcolea y el entorno del arroyo Pedroches.

La actuación que se viene realizando de manera continuada por estas patrullas ambientales de Sadeco continúan en este año 2023, donde este viernes se ha actuado en el entorno del río Guadalquivir por la zona de Fray Albino y este mismo sábado se ha llevado a cabo en Mirabueno.

Las patrullas ambientales son grupos de voluntarios que realizan labores de limpieza en entornos naturales del término municipal. Bajo la dirección de los educadores de Sadeco, esta iniciativa del servicio socioeducativo de la empresa municipal pretende ayudar así a mantener el entorno natural limpio de basura y residuos. Vidrios, plásticos y hasta algún neumático suelen acabar en estos entornos y son recogidos por los voluntarios.

Las personas que estén interesadas en participar en esta actividad como voluntarios puede solicitar su inscripción en el correo servicioeducativo@sadeco.es indicando el número de personas y la zona por la que les gustaría realizarla.

