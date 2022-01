Carta a los Reyes Magos, de un ahorrador

Queridos Reyes Magos,

Os escribo esta carta para comunicaros que, en el año 2021, he seguido intentando ser un buen ahorrador.

A principios del año 2021, tras leer un artículo sobre la necesidad de ahorrar y viendo lo ocurrido ante la inesperada pandemia, empecé a confeccionar mi presupuesto personal.

He aprendido a distinguir entre los diferentes tipos de ingresos y gastos de mis finanzas personales.

Descubrí que existían, en mi día a día, demasiados gastos innecesarios que no me permitían ahorrar y que no me ayudaban a conseguir mis “sueños”.

Pero fui bueno y aplicado, conseguí con éxito prescindir de dichos gastos superfluos.

Con el pequeño ahorro obtenido al disminuir mis gastos, me planteé planificar mi situación financiera.

En mi Banco me insistían en que contratara un Plan de Pensiones, pero resistí y no caí en la tentación.

Mi situación personal y profesional no eran las más idóneas, ni fiscal y ni financieramente para tener un plan de pensiones.

Sin embargo, sí destiné mi pequeño ahorro, mes a mes, a otro instrumento de ahorro más acorde a mis necesidades y circunstancias personales.

He descubierto que sin riesgo no hay rentabilidad, que existen miles de fondos de inversión de los que debo conocer y entender bien antes de tomar una decisión.

Como os decía al principio, he sido un ahorrador muy aplicado, y es por lo que os pido un par de cosillas para el día 6 de enero.

En primer lugar, volver a eso que llamamos “normalidad”, creo por lo que dicen los expertos que en este 2022 volveremos a esa “normalidad”.

Me gustaría, un regalo vintage, como el que tenía mi padre hace unos años.

Me refiero a eso que llamaban depósito a plazo fijo, donde dejaba mi padre su dinero durante un año y cobraba unos intereses del 5% TAE todos los meses, sin complicaciones

Así conseguiríamos batir a la inflación que ha vuelto y que seguirá en este nuevo año 2022.

Sin riesgo de ver disminuir mi dinero ahorrado, sin complicaciones de tener que estar pendiente de lo que ocurre en los mercados bursátiles y de esas cosas de las que no entiendo.

También me gustaría que no hubiese una subida muy drástica del Euribor, ya que me afectaría al pago de mi hipoteca a tipo variable, aunque he leído que con la nueva reforma de la Ley Hipotecaria la podré cambiar a tipo fijo, sí a tipo fijo.

Y os prometo que, en este nuevo año 2022, seré más aplicado y estudiaré más educación financiera.