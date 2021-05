Llenando la Córdoba vaciada

Uno de cada cuatro vecinos del norte de la provincia de Córdoba tiene más de 65 años. El 25%. Es la cifra más alta de Andalucía para una comarca y una de las más elevadas de toda España. Córdoba se está vaciando, especialmente por los pueblos del norte. En el resto, y en los últimos años, ni la capital ha dejado de perder población. Solo han seguido ganando habitantes pueblos como Lucena o La Carlota.

Insisto. Córdoba se está vaciando y se adentra en una especie de invierno demográfico que lo pone todo en riesgo. ¿Quién va a cuidar a los mayores? ¿Quién labrará los campos, pastoreará la sierra, garantizará los servicios o moverá la economía si de repente falta gente? ¿Qué pasará con esos pueblos que cada vez son más pequeños, en los que ha dejado de haber cajeros automáticos y ya mismo no quedarán ni bares? ¿Quién seguirá viviendo en una zona en la que no se pueden instalar industrias porque directamente es que no hay potencia eléctrica a la que conectarse? ¿Quién mantendrá esas tradiciones a la que muchos se agarran como el no va más de la españolidad si no hay gente ni para sacar a la virgen? ¿O al menos para salir de romería al campo?

Es probable que la solución a todo esté en Ceuta y en Melilla.

Uno de los grandes éxitos de la Roma de la antigüedad fue la asimilación. El imperio necesitaba brazos para trabajar y no dudaba en darle la ciudadanía a los pueblos que iba conquistando o asimilando. Cierto es que al que no se asimilaba se le pasaba por las armas y crucificaba, pero en la época de la pax romana, del pan y circo, el imperio se nutría de miles de inmigrantes. Estados Unidos, por ejemplo, lleva ganando población desde hace siglo y medio. Por mucho muro de Trump que se levantase, el país necesita de la llegada de inmigrantes para seguir creciendo económicamente. Y lo siguen haciendo. Y está estadísticamente comprobado que cuando han dejado de llegar es cuando la economía ha ido peor.

Si hay algo que siempre ha escaseado en España en comparación con los grandes países europeos son los inmigrantes. Y si hay una provincia española donde apenas hay es precisamente en Córdoba. Cosas de tener un paro desbocado y una economía débil. De una provincia que siempre ha generado más emigrantes que atraído a inmigrantes, salvo en aquellos locos años del ladrillo.

Dejemos de ser hipócritas: sí, necesitamos inmigrantes. Necesitamos rejuvenecer a una población que ya tiene una media de edad superior a los 44 años, y subiendo, para que la provincia tenga futuro. Los necesitamos tanto como ellos a nosotros. Y mientras antes nos demos cuenta, mejor.