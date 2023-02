El festival

Los organizadores del Festival Crazy World, con el que pretendían celebrar el fin de la temporada de exámenes de unos 6.000 estudiantes en Córdoba, ha sido suspendido a apenas 48 horas de que comenzase. Contaba con un informe favorable en la Gerencia de Urbanismo, según prueban los correos de la responsable de Licencias del Ayuntamiento. Pero en el último momento, un informe de la Policía Local proponía no celebrarlo. No tenía licencia, porque no podía tenerla aún, ya que estaba pendiente del informe definitivo de Seguridad. Pero sus organizadores contaban con celebrarlo. Ya lo hicieron el año pasado, tenían el visto bueno de la Gerencia, se habían reunido con la Policía Local y habían instalado las carpas sin que nadie les dijera que no lo hicieran.

Ningún político en su sano juicio autorizaría un festival con 6.000 personas con un informe en contra de seguridad. Yo no soy policía ni tampoco me dedico a revisar quién cumple las normas en la ciudad. Pero sí que me resultan sorprendentes los argumentos por los que se ha decidido que este festival de música electrónica (a ver si va a ser eso) se ha suspendido.

Si estamos hablando de un evento en el que hay alcohol y jóvenes muy cerca de la Autovía del Sur (A-4) habría que cargarse la Feria de Córdoba. Cada día, al Arenal van unas 100.000 personas. Muchas, incluso, en coche. Cruzan al otro lado de la autovía por un paso habilitado para ir a un aparcamiento. Llevo unos cuantos años escribiendo sucesos en Córdoba y no me suena aún ningún atropello en la autovía durante la Feria.

Si estamos hablando de un posible lugar en el que se produzcan delitos contra el patrimonio (robos) y contra la integridad sexual (violaciones) habría que cerrar de nuevo la Feria y también muchos locales de ocio nocturno de la ciudad. Cada mañana de Feria, los periodistas recibimos un parte de incidencias de lo que ha ocurrido la noche anterior en el Arenal. Y sí, cada vez pasan menos cosas, pero pasan. Y en cuanto a los casos más mediáticos de agresiones sexuales en la ciudad, muchos han ocurrido en las inmediaciones de locales de ocio de la ciudad o, incluso, cerca de una feria de la periferia. Y desde luego, una multitud en el ámbito familiar. No creo que ese festival de música electrónica sea más propicio para la delincuencia.

Y desde luego, el gran argumento es el fútbol. Sé que los organizadores del festival han intentado retrasarlo, incluso, a después del partido, a que se fueran a su casa las 20.000 personas que van a ir a ver el Córdoba contra el Castilla en un estadio donde, por cierto, la cesión y uso que se hace del mismo sigue estando en precario. No dudo, en absoluto, que el Córdoba CF y el Ayuntamiento no estén priorizando al máximo la seguridad de los espectadores. Pero papeles que respalden que allí se pueda desarrollar una actividad deportiva por una sociedad anónima hay bastantes pocos.

Córdoba no es un lugar en el que abunden los empresarios que quieran dinamizar la ciudad, como estaban haciendo los organizadores de ese festival, que se jueguen su dinero en proponer alternativas para la juventud. Y decisiones como las de esta semana no ayudan, en absoluto.

Lo único que llego a comprender es que sigue existiendo un estigma con la música electrónica sin superar: que los que van allí son unos drogadictos, alcohólicos o delincuentes. O todo a la vez.