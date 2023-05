Acaba una semana muy especial para nosotros. Como periódico y como periodistas. El martes se cumplieron tres años de la muerte de Julio Anguita y lo conmemoramos con la publicación en abierto de un trabajo periodístico de un enorme nivel. Marta Jiménez, José María Martín e Izaskun Pérez han trabajado durante más de un año en la creación de un documental sonoro sobre la figura de Julio Anguita, la del político y la de la persona. El acto de presentación en el salón de actos del Rectorado de la Universidad fue muy emocionante, gracias también a la complicidad de la familia. Pero fue muy importante.

Semanas después, he vuelto a escuchar el podcast y unos días regreso a la conversación con la que lo presentamos. Y es algo para estar muy orgulloso. Llevo ya más de 20 años de profesión a la espalda y me atrevo a decir que en la prensa cordobesa no se ha publicado nada igual. Al menos que yo recuerde. Ni en el tiempo dedicado a este trabajo, ni en el cariño, la profesionalidad y el resultado final. Ya tenemos en abierto el primer capítulo. Lo puedes escuchar aquí:

El proyecto comenzó sin pretensiones. El único objetivo era hacer un retrato fiel de una de las personas más influyentes para la izquierda española. Y Anguita lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Su figura se ha agigantado tanto en el tiempo como un mensaje premonitorio de lo que está ocurriendo ahora. Pero sin quererlo, los guionistas nos han trasladado un mensaje: nos han puesto delante de un espejo.

Aún quedan cinco capítulos más por estrenar en abierto, aunque si te quedaste con ganas siempre puedes escucharlos todos en Podimo (es gratis durante dos meses). Pero ya desde el principio queda clara la figura de un Anguita que aplasta a quien hoy día quiera mirarle a los ojos, sea del color político que sea. “Pocos políticos aguantarían la hemeroteca tan bien como Anguita”, reflexionaba Ignacio Escolar el martes, en la entrevista que le hizo a Marta y José María.

El discurso de despedida de Anguita como alcalde de Córdoba es atronador en las formas y en el fondo. Su audio, por cierto, nos ha llegado gracias a esos milagros del periodismo local y de la amistad, al encuentro de José María Martín con el gran Carlos García Merino, el gran archivero audiovisual de Córdoba. Y esto es algo que habría sido imposible si desde Córdoba este trabajo se hubiese hecho desde cualquier otro punto de España.

Y ese es otro mensaje que nos pone ante otro espejo: ese complejo de inferioridad que a veces tenemos los periodistas de provincias que no hacemos pasillos por el Congreso de los Diputados. O incluso el que nos hacen tener aquellos que nos miran desde dentro de la M-30 como si aún nos atásemos el pantalón con una guita.

Así que sí: ¡viva el periodismo local! ¡Y viva Córdoba!