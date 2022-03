La UCO estudia factores de manejo en granjas de pollos y cerdos que pueden determinar la calidad de su carne

La Universidad de Córdoba (UCO) está participando en el proyecto europeo mEATquality, que “analiza los factores de manejo y sostenibilidad de las granjas de pollos y cerdos que pueden determinar la calidad de su carne”, es decir, se busca “evaluar la relación entre sostenibilidad, bienestar animal y calidad de carne”.

De esta forma, según ha informado la UCO en una nota, se pretende responder a la pregunta de si las medidas de mejora del manejo que se aplican en la cría de cerdos y pollos se pueden traducir en la mejora de la calidad de la carne para el consumo humano. Esta es la cuestión que intenta resolver el citado proyecto europeo mEATquality, en el que intervienen 17 instituciones y entidades de site países europeos, entre ellos España, a través de la UCO.

El proyecto analiza diferentes tipologías de granjas de cerdos y pollos, tanto intensivas, como extensivas, “centrándose en la modificación de las condiciones de bienestar de los animales, el tipo de alimentación, así como su sostenibilidad. El reto es trasladar los resultados de la investigación a valores objetivos que se puedan medir y predecir”.

En definitiva, se pretende crear una plataforma de información con parámetros medibles que permitan, por una parte, evaluar la calidad y, por otro, la sostenibilidad de los sistemas de producción desde el punto de vista económico y medioambiental.

La participación de la UCO en el proyecto recae en el trabajo de los investigadores Cipriano Díaz, Santos Sanz, Carolina Reyes y Pablo Rodríguez, coordinados por Vicente Rodríguez Estévez. La labor de este equipo, que comenzó el pasado mes de octubre, consiste, como punto de partida, en la selección de 20 granjas españolas de cerdos, lo más diversas posibles en cuanto a sistema de producción.

Una vez elegidas, la misión será realizar pruebas con los animales mediante la modificación su dieta, así como de manejo de su bienestar, es decir, introducir más o menos espacio, salidas al aire libre para esparcimiento o proporcionarles la posibilidad de disponer de baños de agua o de barro, entre otros enriquecimientos ambientales.

Además, este equipo cordobés desarrollará la metodología para el análisis de ciclo de vida de todas las granjas participantes en el proyecto, tanto de cerdos como de pollos. Para ello, cuenta con la experiencia previa de trabajos realizados en la dehesa con ganadería extensiva y ecológica.

Este análisis, según ha explicado Vicente Rodríguez, consiste en “una metodología del cálculo del impacto ambiental y de la huella de carbono de un producto en todas las fases implicadas en su producción, tanto aguas arriba de la granja, como aguas abajo de la misma”.

Así, se estudia, desde cómo influye el material de construcción de la granja hasta la producción del pienso que consumen los animales, la huella de carbono del transporte de la comida, y la de la fabricación de fertilizantes para los cultivos, entre otros factores, hasta los correspondientes impactos ambientales. Se trata, por tanto, de evaluar el impacto ambiental antes y después de la cadena de la cría de cerdo en una granja, y la idea es examinar la sostenibilidad ambiental de todo este complejo sistema.

Además, el equipo de la UCO tiene encomendado el diseño de una aplicación móvil para calcular con rapidez la sostenibilidad de una granja con la introducción de los principales parámetros. El objetivo es que con una herramienta sencilla, con una “calculadora de usuario”, cualquier responsable de una granja pueda hacer una evaluación de sostenibilidad de la misma, solo respondiendo a una seria de preguntas, según ha apuntado Rodríguez.

La participación de la UCO en el proyecto mEATquality ha supuesto para este grupo de investigadores una gran oportunidad de entrar en contacto con otras instituciones y centros de investigación punteros en Europa, entre las que destaca la Universidad de Wagenigem (Países Bajos) que coordina todo el proyecto.

El proyecto mEATquality, Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat, Grant Agreement number 101000344 está financiado por la Unión Europea (UE) a través de la convocatoria H2020-FNR-2020-2.