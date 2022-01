Este sérum me ha cambiado la cara en 10 días y cuesta sólo 29€

¿Buscas un tratamiento para combatir las arrugas de forma eficaz? Seguramente no sabes por donde empezar. Hemos encontrado el tratamiento perfecto, Segle Clinical ha creado Trio Intense Serum: una colección de packs con 3 mini-sérums ultraconcentrados para un tratamiento intensivo de un mes en el que notarás una diferencia.

Trio Intense Sérum: Global Antiaging Retinol es una rutina intensiva de un mes para combatir las arrugas y todos los signos de la edad. Piel más hidratada, firme y luminosa, con arrugas menos marcadas y tono de piel, es el resultado de esta combinación de sérums y activos. Descubre los activos que marcarán una diferencia.

Tratamiento completo con tres increíbles serums

El encargado de ofrecer esta magnífica solución antiarrugas no es otro que el laboratorio cosmético español Segle Clinical, experto en el desarrollo de distintos productos cosméticos biotecnológicos, elaborados en base a las últimas innovaciones del sector y con los más novedosos ingredientes.

A ellos debemos agradecerles la creación de esta fabulosa rutina antiaging, compuesta por los siguientes productos:

Sérum DMAE LIFT 10

Galardonado con el premio iDerma 2020 al mejor cosmético antiedad, este sérum ayuda a fortalecer la unión entre las distintas capas de la piel, lo que resulta en una mejora de la firmeza y la elasticidad de las zonas donde se aplica, siendo recomendable hacerlo, en la rutina matutina, en rostro, cuello y escote. Es capaz de reafirmar la piel, mejorar el tono y reforzar la unión entre capas.

Sérum Tinolvital

Consigue una piel lisa y luminosa con este sérum de acción nocturna, a través de un amplio proceso de limpieza y reconstrucción que incluye una exfoliación profunda de la piel del rostro, una estimulación de los procesos de creación de colágeno y elastina, así como la combinación de otros activos beneficiosos para conseguir una tez firme y sin arrugas, gracias a su acción antimanchas, a su efecto antioxidante y a su activo perfeccionador, capaz de reducir la segregación de sebo y mejorar la apariencia de los poros. Uno de los grandes ingredientes de la cosmética actual ya que actúa sobre las capas internas de la piel, activando la renovación celular y potenciando la generación de colágeno y elastina, encargados de sostener y reafirmar la piel. El resultado es una piel tersa y firme.

Sérum Restaura

Ganador del premio Idermo 2019 al mejor producto antiedad, la mejor forma de utilizar este sérum reafirmante es aplicarlo sobre el rostro unos 15 minutos más tarde del sérum Tinolvital, para combinar la acción de ambos y conseguir una piel más lisa, disminuyendo la apariencia de las arrugas de expresión. Además, aporta una profunda hidratación. Los ingredientes capaces de conseguir estos resultados tan beneficiosos son los péptidos efectos Bótox-like.

Como con cualquier tratamiento cosmético, para conseguir unos resultados efectivos y duraderos es necesario seguir de forma constante y continuada está completa rutina antiedad.

Mágicos componentes capaces de ofrecer grandes resultados

Para conseguir los increíbles resultados que ofrece este Trío Intense Sérum la clave es combinar la acción de los tres productos: el efecto lifting reafirmante del sérum mañanero DMAE LIFT 10, la acción antiarrugas de expresión del sérum Restaura y el poder transformador de la piel del tercer sérum, el Tinolvital. ¿El resultado? Una piel firme, elástica y sumamente luminosa.

¿Por qué se consideran tan beneficiosos estos productos?

La finalidad principal de utilizar este completo tratamiento antiedad es la de reducir las apariencia y la aparición de nuevas arrugas, tanto las permanentes como las de expresión. Asimismo, consigue una piel luminosa, con el tono unificado y un rostro definido. Pero los beneficios que aporta el Trío Intense Sérum no acaban ahí, sino que además el uso diario de estos tres serums hidrata en profundidad la piel de aquellas zonas donde se aplica, mejorando la textura y la apariencia de los poros.

Además, no debes preocuparte del tipo de tu tipo de piel y de si podrás o no utilizarlo en base a esta importante característica, ya que otra de las ventajas del Global Antiaging Retinol es que está indicado y consigue resultados eficaces en todo tipo de pieles, logrando incluso regular la grasa en aquellas pieles mixtas y con tendencia a la secreción de grasa. En cuanto al formato en el que se presentan estos productos, no podría ser mejor y es que, a diferencia de las cremas, los serums actúan desde el interior de la piel, aportando hidratación y protección desde las capas más profundas hasta el exterior, ofreciendo la posibilidad de conseguir los beneficios previamente comentados.

Como ves, basta con una simple rutina para conseguir unos resultados sumamente beneficiosos, combinando los activos adecuados que aporten las propiedades que el rostro necesita en cada momento. Lo básico para conseguir los efectos deseados es llevar a cabo el uso continuado y prolongado en el tiempo de estos tres increíbles artículos.

¿Quieres probar su efectividad? Basta con introducirlos en tu rutina diaria, tanto de día como de noche para lograr los increíbles resultados que prometen.