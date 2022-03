El PSOE pedirá en el Pleno de Diputación que la Junta elabore un nuevo Plan de Mejora de Caminos Rurales

El grupo socialista en la Diputación de Córdoba pedirá este miércoles, a través de una moción que se debatirá en el Pleno de la institución provincial, la elaboración de un nuevo Plan de Mejora de Caminos Rurales, Plan Itínere 2019, así como la petición de declaración urgente de obras de interés de la comunidad autónoma a las actuaciones necesarias para asegurar el abastecimiento de agua en la provincia

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Socialista en la institución provincial, Esteban Morales, ha demandando a la Junta que “proceda al arreglo de los caminos rurales, a la mayor brevedad posible y siempre dentro del presente año 2022” y ha criticado la falta de diligencia de la Junta de Andalucía ya que “no es comprensible como un proyecto del 2019 sigue sin ejecutarse en 2022”.

Morales ha solicitado “la elaboración y aprobación de un Plan de Arreglo de Caminos Rurales para poder incluir aquellos caminos que se han deteriorado en el periodo de tiempo que ha transcurrido desde que se proyectó el plan de 2019 y que no han podido acogerse a otras ayudas de la Junta de Andalucía dado que no las ha realizado”. Así, ha añadido que “la Junta debe de destinar de manera extraordinaria parte del superávit del que dispone a los a los ayuntamientos que no fueron beneficiaros inicialmente del Plan Itínere 2019”.

Igualmente, Morales ha subrayado que su grupo llevará al Pleno de la institución provincial otra moción para mitigar el impacto producido por la situación de sequía en los servicios supramunicipales con el ciclo hidráulico en la provincia cordobesa.

En este sentido, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la inclusión en el Decreto de Sequía actuaciones como “las conexiones del sistema de abastecimiento de Sierra Boyera con el embalse de Puente Nuevo y del sistema de abastecimiento de Martín Gonzalo con el embalse Arenoso”, así como “la reparación de la captación y mejora de la impulsión en la presa de Iznájar y mejora del sondeo de captación de Fuente Alhama”.

El socialista ha subrayado que “le volvemos a reiterar a la Junta de Andalucía que catalogue como Obra de Interés de la Comunidad Autónoma de todas las actuaciones precisas para asegurar el abastecimiento en toda la provincia de Córdoba, especialmente el proyecto supramunicipal de abastecimiento 'Nuevas Infraestructuras de Abastecimiento Supramunicipal Iznájar-Casilla del Monte', así como la conclusión la infraestructura de abastecimiento desde el Embalse de La Colada hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera”.

Por último, Morales ha señalado que “instamos a todos los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba, en colaboración con la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba SA (Emproacsa), a realizar campañas generales y exhaustivas de concienciación del uso responsable del agua a la ciudadanía en general”.