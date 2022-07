La Plataforma contra la Violencia a las Mujeres aplaude la supresión de la coronación de damas en Fernán Núñez

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha aplaudido la supresión de “tradiciones que perpetúan el machismo en la sociedad”, en referencia a la localidad de Fernán Núñez, que ha eliminado de su feria la elección y coronación de las reinas y damas de las fiestas.

Desde la Plataforma han emitido un comunicado al respecto en el que señalan que, “enteradas de la noticia ocurrida en Fernán Núñez nos quedamos perplejas ante la expansión de lo patriarcal y el arraigo de la tradición en las típicas fiestas de pueblo acontecidas, generalmente, en verano. Cada verano, vienen las fiestas de los pueblos, con sus tradiciones y sus dinámicas. Lo que tienen estas fiestas de característico es la tradición y el pase de generación en generación de lo que caracteriza al pueblo, de sus costumbres. Pero precisamente, lo que dejamos pasar de generación en generación, tiene mucho que decir respecto hacia lo que queremos que avance la sociedad y nuestra juventud”.

Prosiguen diciendo que “un claro ejemplo es lo que está ocurriendo con las fiestas de Fernán Núñez. Unas fiestas denominadas ”La coronación de la Dama“ y que este año se ha optado por su eliminación. ¡Olé ahí! Es más, esta medida ha sido llevada a cabo por otros pueblos, como en Pozoblanco, por el año 1997, Quesada (Jaén), Torrox y más allá de nuestras fronteras: Valdemoros, Carcaboso (Plasencia) Candelaria (Canarias), Guijuelo, -Llerena y Miajadas, …además de varios municipios canarios que se opusieron a continuar con estos certámenes de belleza tal como apareció en prensa. Ya sabemos todas lo que implica este tipo de fiestas: selección de niñas y jóvenes basada en la belleza, enemistades y rivalidades entre las chicas por ser seleccionadas o no, influencia en el sentir de las niñas por el físico al ser aceptadas o no conllevando también la distinción de clases por ello…Pero la cosa sigue: una vez seleccionadas deben estar siempre radiantes y sonrientes, pues parece que lo que les ha tocado es una suerte y por ello tienen que darlo todo: trabajar en verano, asistir a fiestas, cenas, procesiones, entrega de premios con los besitos de cortesía, paseos por la feria, acudir a los actos de las asociaciones, estar en actividades…Como si eso fuera el gran y perfecto verano de las coronadas. No tenemos dudas de que a partir de ahora saldrán familias expresando su orgullo y niñas y jóvenes diciendo lo que fue para ellas aquel verano y ser coronada Dama (lo entendemos dentro de este contexto patriarcal que nos educan para ello), pero donde queremos poner el foco de atención, pues ese es el único sentido de este comunicado, es que se nos olvida lo importante: nuestra responsabilidad en la educación y formación de conciencia”.

Aseguran que “no podemos seguir permitiendo festividades donde valores tan básicos como la igualdad y el no fomento de estereotipos que sostienen la desigualdad, queden relegados a la supremacía de la tradición. Algunas nos dirán exageradas, estamos acostumbradas, pero precisamente nuestra labor educativa nos lleva a eliminar los estereotipos, a creer en la diversidad de la belleza de las personas, y a no medirnos por cánones físicos, y sobre todo, haciendo de la muñeca más bella el mejor escaparate del pueblo haciendo uso de su figura días y días…Que queréis que os digamos, eso también es protección a la infancia…”

¿Tradición?

En este sentido, hacen referencia a quienes argumentan que se trata de una tradición “¡Ay de aquellos para los que la tradición cultural de un pueblo se mida solamente por un concurso de belleza!. Potenciar tradiciones basadas en concursos de belleza y su posterior uso de las ganadoras por parte del pueblo como si de un contrato se tratase… ¿cómo se puede mantener en consonancia con el pleno desarrollo del siglo XXI? ¿Realmente este tipo de fiestas es lo que enriquece al pueblo? Por supuesto, sabemos que para las vecinas/os significa mucho más, pero aquí invitamos a cuestionar y a buscar alternativas donde más allá de lo ”vistoso“ se busque lo igualitario. No estamos en contra de las tradiciones, pero sí queremos que se use otra vara de medir la valoración de las tradiciones, valorar otras riquezas culturales del pueblo y que se dirija hacia la gente que mantiene el pueblo, que lo hace rico y vivo, y no valorar si has nacido fea o guapa, o has nacido en tal familia”.

“Porque si se mide la riqueza de Fernán Núñez por el mantenimiento o eliminación de una fiesta patriarcal, flaco favor le hace a su gente. Fernán Núñez tiene la posibilidad de hacer pasar a su futura generación otros valores, otra juventud conocedora de otras riquezas que tiene el pueblo, que el mismo pueblo se ha ganado con sudor y trabajo. ¿Por qué no usamos nuestras fuerzas por buscar alternativas y nos unimos para derribar costumbres y tradiciones que se construyen desde la desigualdad?”, cuestionan.

Tal como se establece en el Pacto de Estado -recuerdan desde la Plataforma-, así como en la Ley Integral contra la violencia a las mujeres, se hace mención a la responsabilidad de las instituciones de velar por acciones en pro de la igualdad, teniendo como consecuencia, que en el apartado de medios, “precisamente no se dé publicidad a un acto con aspectos anacrónicos y machistas como este…Por una vez que los logros del movimiento feminista (por mucho que algunos/as les duela) no se quedan en papel mojado, por favor, cooperar para seguir avanzando en una sociedad justa e igualitaria”, piden.

“Y…a partir de aquí es el momento para poder emitir cualquier juicio, comentario de odio o misógino…Ningún comentario hará perturbar nuestra conciencia tranquila por el mantenimiento de los privilegios de unos cuantos, porque solo hacemos uso de nuestra voz hacia las injusticias. Es más, a partir de aquí, proponemos a las personas que más que gastar fuerzas para emitir juicios de valor, tengan el reto de hacer valer otras riquezas culturales de Fernán Núñez y aportemos a este avance”, concluyen el comunicado.