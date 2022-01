El Movimiento Ciudadano exige que el Ayuntamiento cumpla con el nuevo proyecto de Feria

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha exigido al gobierno local que desarrolle el dictamen técnico-ciudadano sobre la feria, que fue asumido por todos los grupos municipales como el documento base para un nuevo impulso a la celebración de la Feria de Córdoba.

El CMC considera que se han desaprovechado dos años de no celebración de la Feria para haber dado un paso decisivo en su remodelación de infraestructuras y de concepto, exponen en un comunicado. Sobre infraestructuras solo se está ejecutando un desglosado del anteproyecto elaborado por la asociación de casetas tradicionales, pero se ha incumplido el compromiso de tener para el mes de noviembre la contratación de una segunda parte del proyecto que debía actuar sobre el saneamiento, el soterramiento eléctrico y el resto de infraestructuras a cota cero, esto es, a nivel de suelo.

Emacsa ha anunciado una actuación sobre el ferial que se desconoce si se atiene a lo acordado en la comisión y si se podrá ejecutar sin afectar al desarrollo del ferial. De hecho, toda obra que ya no haya salido a contratación difícilmente podrá empezarse entre la feria de 2022 y 2023 como estaba acordado.

Exponen que más urgente, si acaso, es redefinir el funcionamiento y organización de la feria para 2022, en caso de que se pueda celebrar, lo que, por ahora, no se ha negado. El compromiso era tener una ordenanza de la feria que incluyera las aportaciones del dictamen, así como con un régimen jurídico que permitiera sancionar a quienes no cumplieran con sus obligaciones. La ordenanza aún no es conocida ni en fase de anteproyecto, por lo que le queda un largo camino hasta su aprobación. ç

Por tanto, al menos urgía tener unas nuevas bases para 2022, que a estas alturas no han sido presentadas a la comisión de feria y, por tanto, no están consensuadas.

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, es urgente que se convoque la Comisión de feria donde se presente un cronograma de actuaciones sobre las infraestructuras de la feria, que deben mejorar el recinto, asegurar la accesibilidad, la convivencia y la funcionalidad del mismo.

Asimismo, tiene que presentarse el anteproyecto de ordenanza, así como el borrador de bases para 2022. Igualmente, el CMC espera que el presupuesto municipal para 2022 incluya la partida necesaria para continuar desarrollando el nuevo proyecto de feria, consensuado por todas las partes afectadas