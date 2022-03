IU pide al Ayuntamiento “mayor concienciación y formación sobre la realidad trans”

La dirección local de IU en Córdoba capital y el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de la ciudad han pedido este jueves a la edil de Igualdad, Isabel Albás (Cs), y a la Mesa de la Diversidad del Consistorio, “mayor concienciación y formación sobre la realidad trans y sobre el calvario y las dificultades que, día a día, sufren las personas transexuales, incluso para el cambio de identidad, de sexo o de género, en el padrón municipal”.

Por este motivo y según ha informado IU en una nota, el Grupo Municipal preguntará en el próximo Pleno “si el Ayuntamiento tiene un protocolo para el cambio de identidad en el padrón municipal, y si se está facilitando ese cambio, algo que nos consta que no está siendo así, y si se le ha dado formación al personal funcionario que desempeña dicho cometido”.

A este respecto, desde ha señalado que la transexualidad “no es una patología, no es una enfermedad, no es un trastorno mental, no es una incongruencia, es una expresión de la diversidad humana y debe ser tratada como tal”, por lo que es “fundamental que desde las instituciones se trabaje, de la mano de los colectivos trans, para que las personas transexuales tengan los mismos derechos que el resto de la ciudadanía en los todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo desde el punto de vista sanitario, laboral y educativo”.

Sin embargo y según han lamentado en IU, “hoy, 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, el Ayuntamiento no ha preparado ni organizado iniciativa alguna para, precisamente, concienciar sobre las dificultades que hoy tienen las personas transgénero”.

Frente a esa actitud, desde IU han destacado “la labor que está realizando el Gobierno central para sacar adelante una nueva Ley Trans”, y como actúa la Diputación de Córdoba, “a través de su Plan Transversal”, pero sobre todo han resaltado “la labor que realizan, día a día, colectivos sociales, como TT, para hacer de Córdoba una ciudad más inclusiva”.

Por último, según han lamentado en IU, “el que no está ayudando a hacer de Córdoba una ciudad más inclusiva es el alcalde”, José María Bellido (PP), y el gobierno local que encabeza, pues “llevan casi tres años de mandato y todavía no han hecho efectivo un acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de todos los grupos políticos, para conceder una calle y dignificar la memoria de una persona trans como era la Paquera de Córdoba”.