Crespín exige a Juanma Moreno el carácter de emergencia a la conexión de La Colada con Sierra Boyera por la sequía

La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafi Crespín, ha mantenido hoy una reunión en la sede del partido con alcaldes y alcaldesas de Los Pedroches en la que han exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juama Moreno, que otorgue carácter de urgencia a las obras hídricas que desarrolla para garantizar el abastecimiento en la zona.

Sobre todo han hecho hincapié en lo concerniente a la conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, cuya ejecución está ya al 90 por ciento y sólo restan conducciones de unos tres kilómetros de trazado para concluirla a falta de las instalaciones de bombeo y otras obras “imprescindibles para que pueda ser operativo el compromiso asumido por la Junta de Andalucía, incumplido a fecha de hoy”.

Crespín ha arguyado que la finalización de estas conducciones con carácter de urgencia vendrían a solucionar en tiempo y forma los problemas derivados de la sequía en Los Pedroches y el Valle del Guadiato frente a otras alternativas “más costosas, con mayor plazo de finalización y en la que entran en colisión cuestiones de competencias”, como es el caso del trasvase por conexión con Puente Nuevo, que conllevaría un trazado de más de 30 kilómetros y excede el ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

“El Gobierno de Moreno Bonilla tiene en su mano atender las reivindicaciones del norte de Córdoba y dar una respuesta inmediata que, a nuestro juicio, y por lo que nos han trasladado los alcaldes de los municipios de la zona, sólo pasan la finalización del tramo final que conectaría La Colada con Sierra Boyera, y que según las estimaciones iniciales que nos han trasladado los técnicos municipales de la zona no conllevaría una inversión superior a los 6 millones de euros”, ha detallado Crespín.

Además, ha especificado que si la Junta declara estas obras de emergencia se acortarían los plazos habituales en este tipo de obras públicas: “Desde el PSOE de Córdoba urgimos a Moreno Bonilla a dar carácter de emergencia a estas obras para acelerar plazos y ejecución, algo que puede hacer ya que tiene la herramienta para ello, como es el decreto autonómico de Sequía que aprobó el Parlamento recientemente, que recoge expresamente medidas como esta”.

Por su parte, el responsable de Coordinación Institucional del Comité de Campaña del PSOE de Córdoba, Esteban Morales, ha urgido al presidente de la Junta a ser ecuánime con la provincia de Córdoba y a librar inversiones en materia hidrológica que a sitúen al mismo nivel que el resto de provincias andaluzas. Así, ha expuesto que en lo que llevamos de legislatura, Córdoba, junto con Huelva, están en el vagón de cola de inversiones autonómicas en materia de agua, con un 5% de fondos en actuaciones y obras por un montante de 18 millones de euros frente al 47% que ha destinado a la provincia de Málaga.

Pese a las lluvias de los últimos días, la situación de abastecimiento en la zona norte de la provincia es crítica, según pusieron de manifiesto técnicos de la empresa pública de aguas de la Diputación, Emproacsa, que mantuvieron recientemente una reunión en la sede de la Mancomunidad de Los Pedroches con alcaldes de esta comarca y del Valle del Guadiato para presentar el Plan de Gestión de Riesgo por Sequía que pone de manifiesto la difícil situación a la que se enfrenta la zona Norte de Córdoba por la pertinaz sequía que sufre, una situación que ni siquiera ha podido ser aliviada por las lluvias caídas en marzo y lo que llevamos de abril.

No en vano, los alcaldes y portavoces han calificado la situación de alarmante, ya que la situación del embalse de Sierra Boyera, que abastece toda la zona Norte, no garantizaría el suministro de agua a la población más allá del mes de octubre, si la meteorología no lo remedia antes. Según los datos aportados por ellos mismos, el pantano se encontraría rondando el 22%, menos de la mitad que hace un año.

En la reunión, han puesto de manifiesto que la finalización de las conexiones del pantano de La Colada con Sierra Boyera deberían haberse finalizado ya, lo que garantizaría el suministro de agua para siempre y que el Norte de Córdoba no se viera de nuevo en una situación que se repite de manera cíclica cada cierto tiempo, según los alcaldes.

Entre las medidas fiscales y económicas que ha destacado Crespín figuran la reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el IRPF por módulos, una iniciativa que beneficiará a unos 918.000 agricultores y ganaderos que verán reducidas su base imponible en más de 500 millones de euros y les supondrá un ahorro de 82 millones de euros; la exención de cuotas del IBI de naturaleza rústica para productores agrarios cuyas explotaciones vean reducidos sus rendimientos, así como líneas de ayudas directas, líneas de financiación e incremento de la dotación parea seguros agrarios.