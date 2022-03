La CEOE critica que el Plan de Choque del Gobierno por la invasión rusa “se salta” la Reforma Laboral

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dicho este jueves que no le ve sentido a que el Gobierno de la Nación, mediante el Plan de Choque para afrontar las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, “se salte”, en lo que respecta a los ERTE, la Reforma Laboral, “dos días antes” de entrar en vigor este mismo jueves, y tras haberla acordado con los empresarios.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, poco antes de asistir a la clausura de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Garamendi ha recordado que lleva “dos días” dando la opinión de CEOE sobre el Plan de Choque del Gobierno, que aún espera conocer con detalle, pues abarca “170 páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) y los técnicos de CEOE lo están estudiando”.

Pero “de arranque”, según ha explicado, “hay un par de medidas que no podemos compartir”, una que afecta al “derecho a la propiedad, que pensamos que es un derecho fundamental, que está recogido en la Constitución, y todo lo que sea alterar ese derecho a la propiedad, como puede ser en el tema los alquileres, pues nos parece una medida que está fuera, desde luego, de lo que nosotros podemos aceptar”.

Además, “en segundo lugar, hay algo bastante sorprendente”, en cuanto a la aplicación de los ERTE, aclarando Garamendi, en primer término, que “los empresarios no queremos despedir, es más, yo represento a las personas que crean 14 millones de empleos en este país, pero es verdad que estamos en un momento muy delicado, muy complicado” y resulta que, “por orden administrativa, no sabemos muy bien” cómo exactamente, “dicen que por la guerra de Ucrania”, resulta que “tu no puedas ajustar la plantilla”.

Eso es algo, según ha asegurado, que “tiene poco sentido, y nos lo tienen que explicar”, a lo que se suma “otro planteamiento que tampoco podemos compartir”, sobre todo teniendo en cuenta que “hoy entra en vigor la Reforma Laboral, que nosotros hemos negociado”, y “hay una parte que es la que afecta a los ERTE y, concretamente, no tiene mucho sentido que dos días antes se salte el Gobierno, en este caso el Ministerio Empleo, la Reforma Laboral”.

A este respecto, el presidente de CEOE ha lamentado que no se respete por el Ejecutivo central “el acuerdo que tenemos con respecto a los ERTE y directamente se inventen lo que se acaban de inventar”, de modo que la valoración de Garamendi sobre el Plan de Choque del Gobierno, “de arranque”, no es positiva, al menos, en los puntos que ya ha comentado.